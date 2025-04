Un viaggio difficile e personale

Bianca Balti, la celebre modella italiana, ha recentemente condiviso la sua esperienza personale riguardo alla lotta contro il cancro. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, ha affrontato le critiche ricevute per le sue scelte mediche, in particolare per non aver rimosso le ovaie nonostante la sua predisposizione genetica. La Balti, 41 anni, ha rivelato come le parole di alcuni medici l’abbiano fatta sentire inadeguata e sbagliata, sottolineando l’importanza di una comunicazione empatica e comprensiva in momenti così delicati.

La scelta di una mastectomia preventiva

La modella ha spiegato che, dopo aver scoperto di avere una mutazione del gene Brca, ha deciso di sottoporsi a una mastectomia preventiva. “È stata una scelta coraggiosa”, ha affermato, “ma non è stata facile. Non sapevo come il mio corpo sarebbe cambiato e il mio lavoro si basa sull’aspetto fisico”. Bianca ha voluto mettere in evidenza che, sebbene la prevenzione sia fondamentale, ogni donna deve sentirsi libera di prendere le proprie decisioni senza sentirsi giudicata. La sua esperienza dimostra che la paura e l’incertezza sono sentimenti comuni in situazioni di questo tipo.

Il supporto emotivo è fondamentale

Bianca ha anche parlato dell’importanza del supporto emotivo durante il percorso di cura. “Non puoi lasciare una donna sola nelle sue paure”, ha dichiarato, evidenziando come il giudizio esterno possa essere sminuente e dannoso. La modella ha trovato conforto in una dottoressa che l’ha incoraggiata, facendola sentire vista e compresa. Questo tipo di supporto è cruciale per affrontare le sfide legate alla salute e per prendere decisioni informate e consapevoli.

Un amore che supera le distanze

Oltre alla sua battaglia contro il cancro, Bianca ha parlato anche della sua vita personale, rivelando di essere legata a Alessandro Cutrera. Nonostante la distanza tra Los Angeles e l’Italia, la coppia fa del suo meglio per mantenere viva la relazione, con viaggi frequenti e videochiamate. “Ciò che mi lega a lui è un senso di appartenenza e tranquillità”, ha spiegato, sottolineando come la fiducia reciproca abbia trasformato il loro amore in qualcosa di più profondo e significativo.