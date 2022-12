Belen Rodriguez con la gonna a pieghe: il look sembra un omaggio alla figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez ha stupito i fan con un look assai particolare: una gonna a pieghe, di grande tendenza nella stagione autunno/inverno 2022-2023, e un top in onore della figlia Luna Marì.

Belen con la gonna a pieghe: il look

Ancora una volta, Belen Rodriguez conquista i fan con un look da urlo. Nulla di esagerato, ma un outfit casual reso prezioso dai dettagli. La showgirl argentina ha scelto di indossare un capo che sta davvero spopolando. Stiamo parlando della gonna a pieghe, must have della stagione autunno/inverno 2022-2023.

Il top è un omaggio a Luna Marì

La gonna a pieghe appartiene all’ultima collezione di Hinnominate, il brand che Belen ha creato insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Si tratta di un modello a vita alta di colore nero, che la showgirl argentina ha abbinato ad un top molto particolare. Stiamo parlando della maglia Second Skin Moon Top di Marine Serre. Il capo, a fondo beige, è cosparso di piccole lune nere.

Quanto costa il top di Belen?

Il top di Marine Serre sembra essere un chiaro omaggio alla figlia Luna Marì. Sul sito della maison, la maglia è in vendita a 250 euro.

Belen Rodriguez ha completato il look con un paio di stivali neri con racco e punta quadrata.