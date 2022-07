Belen Rodriguez, per trascorrere qualche ora in barca con il marito Stefano De Martino, ha scelto di sfoggiare un abito multicolore che ha fatto impazzire le fashion addicted. Di che marca è il vestito indossato dalla showgirl argentina?

Belen Rodriguez: l’abito multicolore per la barca

Ormai è ufficiale: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Loro due sono la prova che Antonello Venditti non sbaglia quando canta che “Certi amori fanno dei giri immensi, poi ritornano“. Lato sentimentale a parte, per uscire in barca con il marito la showgirl argentina ha sfoggiato un abito multicolore che sta facendo impazzire le fashion addicted.

Marca dell’abito multicolore

Il vestito multicolor indossato da Belen appartiene alla collezione Primavera/Estate 2022 del marchio Me Fui, suo e dei fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Il minidress è il modello a portafoglio Silver Lake, in tessuto crepe cady a fantasia. Ha la gonna asimmetrica, le maniche corte e uno scollo a V piuttosto profondo.

Quanto costa il vestito Me Fui di Belen?

Sul sito ufficiale di Me Fui, l’abito indossato da Belen viene soltanto 99 euro. Per completare il look da barca, la Rodriguez ha sfoggiato un paio di sandali a doppia fascia del famoso brand Birkenstock. Si tratta del modello raso terra classico, con la doppia fascia sul collo del piede.