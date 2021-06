Organizzare il beauty case per le vacanze al mare ci manda sempre in crisi. Ci serve tutto, ma siamo anche consapevoli che lo spazio a disposizione in valigia non è infinito, così finiamo a metà strada, mentre siamo dirette a destinazione, ccon due sensazioni possibili: quella di aver dimenticato qualcosa o quella di aver portato davvero troppe cose.

Come fare quindi per evitarlo? Scopriamolo insieme.

Beauty case vacanze al mare: cosa inserire

“Il fondotinta mi servirà davvero?”, “Posso portare anche il mio profumo preferito?”, “E la mia crema?”. Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo ogni volta che dobbiamo organizzare il nostro brauty case per le vacanze al mare.

La regola generale però sembra seguire la filosofia minimal del “less is more”. Ovvero portare meno cose possibili, ma che siamo sicure possano tornarci utili.

Quali? Ecco una piccola lista.

Beauty case vacanze al mare: la protezione solare è indispensabile

Per prima cosa, nel nostro beauty case uno spazio deve essere assolutamente riservato alla protezione solare. Meglio ancora se sono due, di due gradazioni diverse. Una più alta da usare i primi giorni e una più bassa da usare successivamente, in caso si voglia prendere un po’ di colore senza scottarsi e rischiare danni irreparabili per la pelle.

Beauty case vacanze al mare: no al fondotinta, sì al correttore

Tra le prime regole c’è quella di lasciare a casa il fondotinta per sfruttare la tintarella naturale data dal sole. Concessi invece una crema viso per mantenere la pelle sempre idratata e il correttore per camuffare eventuali macchie della pelle o occhiaie risultato delle serate dedicate al divertimento.

Beauty case vacanze al mare: non dimenticate lo struccante

Al mare si è soliti portare il make up waterproof, rossetti, eye liner e mascara soprattutto. Per questo è importante inserire nel nostro beauty case anche uno struccante bifasico se non vogliamo andare in spiaggia con i residui del trucco della sera prima, che ci faranno sembrare un panda. Certo, una skincare completa è sempre meglio, ma per pochi giorni una boccetta di struccante e un paio di dischetti riutilizzabili saranno sufficienti.

Acqua profumata al classico profumo

Almeno per il periodo da trascorrere in vacanza, lasciate a casa il vostro profumo preferito e sostituitelo con un’acqua profumata di vostro gradimento. I profumi classici infatti contengono alcool, che sotto il sole cocente, rischia di formare macchie sulla pelle. Inoltre, l’acqua profumata è molto più leggera e fresca, entrambi sensazioni piacevoli per la nostra pelle, dopo aver passato una giornata in spiaggia.

L’importanza del dopo sole

In molti tendono a sottovalutarlo e a dimenticarsi di passarlo sulla pelle dopo la doccia, una volta saliti dalla spiaggia. In realtà il dopo sole è molto importante e merita quindi posto nel beauty case per le vacanze. Ricco di componenti lenitive ed idratanti, la sua applicazione donerà un’immediata sensazione di sollievo alla pelle, soprattutto se scottata. Inoltre fa durare di più l’abbronzatura!

Proteggete anche i capelli

Sabbia, salsedine, sudore e sporco. Quattro “esse” che danneggiano la nostra chioma. Per limitare il più possibile i danni, non dimenticatevi di inserire nel beauty case anche prodotti come oli protettivi in spray per capelli da utilizzare sia in spiaggia come se fossero una vera e propria protezione solare, sia per uscire. Le beach waves sono belle certo, ma sui capelli sani!