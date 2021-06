L’estate porta con sé il mare, il sole e l’abbronzatura: bisogna però ricordarsi di tutelare il benessere dei propri capelli utilizzando quotidianamente una protezione solare. Sono numerosi i prodotti in commercio, basta individuare quello perfetto per la propria chioma.

Come proteggere i capelli al sole

I raggi ultravioletti del sole si fanno più forti e aggressivi in estate: si rischiano numerosi danni se vi ci si espone in maniera continuata senza un’adeguata protezione solare. Non si parla solo della protezione solare per il corpo ma anche dei capelli. Questi ultimi infatti risentono dell’azione del sole, del sale marino e del cloro delle piscine: la nostra chioma potrebbe sfibrarsi, seccarsi, perdere tono e colore.

Per questo motivo è consigliabile applicare e utilizzare anche più volte al giorno una protezione solare per capelli, così da tenerli in buona salute e non ritrovarsi poi a dover fare interventi eccezionali dal parrucchiere.

Come proteggere i capelli al sole: gli oli spray

Tra le due grandi categorie c’è quella degli oli spray protettivi per capelli, adatti ad alcuni tipi di capelli e meno ad altri. Questo tipo di protezione solare è infatti perfetta per i capelli più spessi.

Utilizzandolo invece su capelli troppo sottili andrebbe ad appesantirli eccessivamente procurando un effetto sporco. Gli oli spray inoltre danno lucentezza e creano uno strato protettivo sulla chioma.

Numerosi sono i marchi che propongono oli spray protettivi per capelli. Tra di essi alcuni dei più validi sono: l’Olio Capelli Protezione Bassa SPF10 di Maison Bio, un prodotto biologico arricchito con olio d’Argan; l’Olio Spray Velo Solare de L’Erbolario adatto soprattutto ai capelli ricci e basato su olio di cocco e monoi; l’Olio Protettivo illuminante di Alfaparf è ottimo per difendere i capelli dai raggi solari e anche dal sale del mare e dal cloro delle piscine. Korff invece propone un prodotto 2 in 1 corpo e capelli con protezione solare alta SPF 30 e con nutrienti che rendono il capello sano e lo proteggono.

Come proteggere i capelli al sole: i milky spray

Al contrario degli spray protettivi per capelli a base oleosa, quelli cremosi sono perfetti per tutti i tipi di capelli e soprattutto per quelli sottili. Inoltre hanno il pregio di nutrire i capelli in profondità.

Per chi decide quindi di optare per i latte-spray, sono numerose le proposte in commercio. Uno dei migliori prodotti protettivi per capelli in forma cremosa è SU Milk di Davines, un latte profumato e molto idratante che lascia i capelli leggeri e protegge efficacemente dai raggi UV. Anche Sun Care di Aveda è un ottimo prodotto con texture acquosa e resiste all’acqua, donando grande protezione ma senza appesantire eccessivamente la chioma. Il leggero profumo agrumato rende il tutto più piacevole. Nashi Argan Beach Defense Styling Spray è un altro latte spray che protegge efficacemente contro i danni del sole, del mare e del cloro. Si tratta di un prodotto utilizzabile anche su capelli asciutti ed è particolarmente adatto per i capelli secchi, in quanto ha un ottimo effetto districante. Si può utilizzare inoltre anche in fase di styling.

