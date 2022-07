Morte sulle Alpi, dove un base jumper si schianta a 2.600 metri di quota, la tragedia è avvenuta sul massiccio del Monte Bianco nella giornata di oggi, 21 luglio, sulle cime della Valle d’Aosta. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto in Val Vény, a ovest di Courmayeur, la vittima del terribile incidente si era lanciata con altri amici.

L’uomo era dotato di una speciale tuta alare che doveva riportarlo in basso attraverso la manovra della planata ma qualcosa non ha funzionato.

Base jumper si schianta sul Monte Bianco

Sempre secondo quanto appurato finora dai soccorritori il paracadutista avrebbe urtato alcuni spuntoni di roccia ed ha perso il controllo della traiettoria. A quel punto, probabilmente non più in assetto, ha perso quota e si è schiantato al suolo a circa 2.600 metri di quota.

Un compagno che ha assistito alla tragedia ha dato l’allarme dopo essersi lanciato con lui e sono giunti i soccorritori.

L’arrivo dell’elicottero e il recupero del corpo

Un elicottero del Soccorso alpino valdostano ha localizzato in tarda mattinata il corpo della vittima ai piedi del ghiacciaio del Freney. Purtroppo e come era intuibile per l’uomo non c’era più nulla da fare. Gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves hanno effettuato i primi rilievi con mansioni specifiche di polizia giudiziaria.