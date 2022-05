Barù è tornato a rompere il silenzio in merito al suo rapporto con Jessica Selassié, con cui non è sbocciato alcun amore nonostante il loro avvicinamento al GF Vip 6.

Barù e Jessica Selassié: il rapporto

Al GF Vip 6 in molti hanno creduto che sarebbe sbocciato qualcosa tra Barù e Jessica Selassié ma l’enologo ha più volte smentito la questione affermando di poter avere con la principessa solo un rapporto d’amicizia.

A un mese di distanza dalla fine del reality show, il nipote di Costantino Della Gherardesca sembra essere della stessa opinione.

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore.

Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Ci sono coppie che ci giorno su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo”, ha confessato in merito alla sua relazione con Jessica.

I sentimenti di Jessica

Jessica Selassié non ha fatto segreto di provare dei sentimenti per Barù e a tal proposito ha ammesso: “Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa.

Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica. Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.