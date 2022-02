Continuano i colpi di scena all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: nelle ultime ore, infatti, la principessa Jessica Hailè Selassiè ha ammesso di essere “molto interessata” a Barù.

GF Vip, la confessione di Jessica: “Sono molto interessata a Barù”

All’interno della Casa più spiata d’Italia, una delle protagoniste della sesta edizione dei GF Vip è Jessica Hailè Selassiè. La principessa si è contraddistinta per una certa “sfortuna” in amore rispetto alle altre coinquiline e alla stessa sorella Lulù.

In questo contesto, tuttavia, dopo la messa in onda dell’ultima puntata del reality trasmessa nella serata di lunedì 31 gennaio, la ragazza ha deciso di lasciarsi andare a una particolare confidenza. Parlando con Nathalie Caldonazzo, infatti, Jessica Selassiè ha ammesso di provare una forte simpatia per Barù, affermando: “Ho molto interesse per lui, se devo essere sincera”.

Nathalie Caldonazzo spinge Jessica verso Gianluca Costantino

Durante la conversazione, Nathalie Caldonazzo ha chiesto alla principessa cosa pensasse di Gianluca Costantino, new entry all’interno della Casa del GF Vip. Alla domanda della donna, Jessica ha confermato il proprio interesse per Barù, ripetendo: “No, no. Mi piace Barù”.

A questa frase, non osservando alcun tipo di attenzione nei confronti della principessa da parte del food blogger, l’attrice e ballerina ha sottolineato: “Lo so, amore… ma se vedi che non…”

La ragazza, però, alle contestazioni dell’amica, ha risposto: “E vabbè… vuol dire che non sarà destino che devo trovare l’amore qua dentro”.

A ogni modo, Nathalie Caldonazzo ha invitato Jessica ad approfondire la conoscenza con Gianluca in quanto convinta che il ragazzo nutra un certo interesse nei suoi confronti, ricevendo dalla principessa la seguente promessa: “Cercherò di conoscerlo. Quello sicuramente, perché non bisogna precludersi niente… però, per il momento, sono interessata a Barù”.

Barù: “Sono molto geloso di Jessica”

Intanto, durante la puntata di lunedì 31, riferendosi ai due nuovi concorrenti Gianluca Costantino e Antonio Medugno, Jessica Selassiè ha dichiarato: “Qui dentro, per tutti questi mesi, sono stata a guardare tutti questi flirt. Io sempre al palo! Adesso ci sono due persone e mi diverto anche io”.

Alla frase della ragazza, il conduttore Alfonso Signorini si è rivolto a Barù, provocandolo e chiedendogli: “Sei rassegnato o ingelosito?”.

Alla domanda del conduttore, il food blogger ha risposto con ironia: “Sono molto geloso”.