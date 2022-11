Luca Sguazzini è ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa di "tre episodi di ischemia cerebrale".

Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le Stelle, è ricoverato in ospedale a causa di “tre episodi di ischemia cerebrale”. A rendere pubblica la triste notizia è stata la conduttrice Milly Carlucci.

Luca Sguazzini in ospedale per ischemia

Concorrente di Ballando con le Stelle nel 2016 in coppia con Veera Kinnunen, Luca Sguazzini sta vivendo ore molto delicate.

Come ha fatto sapere la conduttrice Milly Carlucci, il modello è stato ricoverato in ospedale perché ha avuto “tre episodi di ischemia cerebrale“. Nelle prossime ore verrà sottoposto a tutti gli esami del caso, ma le sue condizioni sono apparse delicate fin dal primo momento.

L’annuncio di Milly Carlucci

Tramite una nota di Ballando con le Stelle, Milly ha annunciato:

“Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”.

Stando a quanto dichiarato dalla Carlucci, Sguazzini è vivo ma le sue condizioni appaiono piuttosto preoccupanti.

Luca Sguazzini a Ballando con le Stelle

Luca Sguazzini, come già anticipato, ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2016, in coppia con Vera Kinnunen. Ha gareggiato contro grandi personaggi, come Rita Pavone, Asia Argento, Platinette e Salvo Sottile, ed è riuscito a classificarsi in terza posizione, dietro a Nicole Orlando e Stefano Oradei e ai vincitori Iago García e Samanta Togni.

Veera, appena ha saputo del ricovero del suo ex compagno di ballo, ha scritto sui social: “Forza Luca“.