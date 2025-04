Un anniversario da festeggiare

Quest’anno, Ballando con le stelle celebra un traguardo straordinario: vent’anni di successi, emozioni e spettacolo. Milly Carlucci, la storica conduttrice, si prepara a festeggiare questo importante anniversario con un nuovo progetto, Sognando… Ballando con le stelle, che andrà in onda su Raiuno a partire dal 9 maggio. Questo nuovo format promette di mescolare elementi di revival, casting e un pizzico di glamour, mantenendo intatta la formula che ha reso il programma un cult della televisione italiana.

La giuria immutabile

La giuria di Ballando con le stelle rimane una delle costanti del programma, con nomi noti come Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e il sempre imprevedibile Guillermo Mariotto. La presenza di Mariotto, in particolare, è un elemento di sorpresa che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Milly Carlucci, parlando di lui, ha affermato con un sorriso: “Mariotto torna al suo posto? Lo vedremo. È sempre imprevedibile”. Questo gioco di attese e sorprese è parte integrante del fascino del programma, che riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Il nuovo format e i protagonisti

Sognando… Ballando non è solo una celebrazione, ma anche un vero e proprio torneo. Dieci aspiranti maestri si sfideranno insieme a volti noti delle passate edizioni, come Federica Pellegrini e Wanda Nara, per conquistare un posto nel cast ufficiale della prossima stagione. La giuria avrà il compito di valutare non solo la tecnica di danza, ma anche la capacità di gestire le emozioni e le pressioni del palcoscenico. Milly Carlucci ha sottolineato che per diventare maestri è fondamentale avere “carattere, carisma e forza mentale”. Questo approccio rende il programma un rituale collettivo, dove ogni dettaglio, dall’abito al giudizio, contribuisce a creare un’atmosfera unica.

Un ecosistema di danza e emozioni

La scelta degli abbinamenti tra i ballerini non si basa solo sulla chimica sentimentale, ma su una compatibilità umana che garantisca un’intesa sul palco. Milly Carlucci ha chiarito che “si sta abbracciati, si suda insieme”, e se la coppia non è armonica, il risultato finale ne risente. Questo approccio ha permesso a Ballando con le stelle di diventare un fenomeno duraturo, capace di attrarre e intrattenere il pubblico per due decenni. La disciplina e la dedizione di Milly Carlucci, che ha affrontato anche sfide personali come un’operazione alla schiena, sono la prova che il successo richiede impegno e passione.