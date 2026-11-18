Un'attrice che perde il contatto con la realtà durante una replica: è il punto di partenza di People, places & things, diretto da Pierfrancesco Favino al Teatro Ivo Chiesa.

Al Teatro Ivo Chiesa di Genova va in scena dal 19 al 22 novembre People, places & things, testo del drammaturgo inglese Duncan Macmillan, candidato al Laurence Olivier Award. Lo spettacolo, con la regia di Pierfrancesco Favino, non era mai stato rappresentato in Italia.

Il testo si chiede dove finisca la finzione e dove cominci la realtà. Lo stesso autore è noto per Every brilliant thing, tradotto qui da Monica Capuani e premiato con l’ANCT 2025. Capuani ha tradotto anche Ci vediamo all’alba, presentato a Genova in prima assoluta a ottobre.

Emma, un’attrice che cade sulla scena

La protagonista è Anna Ferzetti, moglie di Favino nella vita e nota al pubblico televisivo e cinematografico, di recente nel film La grazia di Paolo Sorrentino. Accanto a lei recitano nove interpreti: Betti Pedrazzi, Thomas Trabacchi, Totò Onnis, Luca Massaro, Maria Giulia Toscano, Giorgio Stefani, Sofia Capo, Gabriele Badaglialacqua e Marta Virginia Morgavi.

Emma interpreta Nina ne Il gabbiano di Čechov. Durante la replica la sua mente si incrina: le battute si mescolano ai pensieri, il personaggio prende il posto della persona e lei cade a terra. Da quel momento il pubblico non capisce se a cadere sia Nina o Emma, che sta perdendo il contatto con la realtà.

Dipendenze, rimorsi e un percorso di disintossicazione

Dallo smarrimento iniziale prende forma un percorso di disintossicazione fatto di rimorsi, vergogna e ferite. Le cose, i luoghi e le persone del titolo diventano i punti di riferimento emotivi di Emma. Il dramma affronta l’identità, le dipendenze e la possibilità di rinascere.

Nelle note di regia, Favino scrive che i luoghi e le persone della nostra vita sono la mappa del viaggio, e che spesso cerchiamo di dimenticarli perché ci ricordano ciò che non vogliamo affrontare. Secondo il regista, il testo mostra come sia possibile rinascere dopo aver toccato il fondo, purché si ammettano le proprie ferite e si trovi il coraggio di prendersene cura.

Informazioni per il pubblico

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 010 5342 720, scrivere a teatro@ oppure visitare il sito.