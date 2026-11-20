Al quinto live di X Factor 2026 va in scena l'eliminazione di Camilla, sconfitta da Teo Bok nel ballottaggio deciso dal Tilt del pubblico. La puntata ha visto gli artisti presentare i loro brani inediti, con collaborazioni importanti come quella di Giuliano Sangiorgi per Giacomo Calò. Le tensioni tra i giudici hanno caratterizzato la serata, mentre Alex Fontana e Patrizia si sono distinti per le loro performance. I Mad-Dog, Le Distanze e Teo Bok avanzano verso la semifinale.

La quinta tappa dei Live Show di X Factor 2026, andata in onda giovedì 19 novembre, ha segnato un punto di svolta cruciale nella competizione. Il palco ha accolto gli ultimi sette concorrenti chiamati a presentare i propri brani inediti, un momento decisivo per dimostrare maturità artistica e capacità di evolversi oltre le cover. L’atmosfera era carica di aspettativa, con i pronostici che già delineavano scenari complessi per alcune squadre, in particolare quelle guidate da Irama e Paola Iezzi.

L’eliminazione di Camilla e il verdetto del Tilt

Il destino di Camilla, rappresentante di punta del team Iezzi, si è scritto nell’ultimo atto della serata. Dopo una prima manche dedicata agli inediti, dove ha presentato Solo noi, la cantante è finita al ballottaggio contro Teo Bok. Quest’ultimo aveva brillato nella seconda manche con una cover energica di Bon Jovi, ma la sfida finale ha richiesto una scelta netta.

Camilla ha interpretato You Don’t Own Me di Lesley Gore con precisione tecnica, mentre Teo Bok ha scelto Uptown Funk di Bruno Mars, mostrando le sue doti performatiche. I voti dei giudici hanno creato un equilibrio precario: Paola Iezzi ha votato per eliminare Teo Bok, Francesco Gabbani ha fatto lo stesso con Camilla, e Jake La Furia ha scartato Teo. A sbloccare la situazione è stato Irama, che ha delegato la decisione al Tilt del pubblico. Il televoto ha confermato i timori iniziali, salvando Teo Bok ed eliminando definitivamente Camilla dalla gara.

Pagelle degli inediti e collaborazioni d’autore

La serata ha offerto uno spaccato interessante sulle nuove direzioni musicali dei concorrenti, supportati da autori di rilievo. Alex Fontana ha ricevuto consensi unanimi per Vivian, un brano rock sensuale che fonde il suo mood british con testi in italiano, definito “un cannone” da Jake La Furia e apprezzato anche da Paola Iezzi. Anche Patrizia Napolano ha colpito positivamente con Riman, frutto della collaborazione con Antonio Mazzariello e altri professionisti.

Di seguito le valutazioni principali sugli altri inediti presentati:

Le Distanze : Il brano Missione di soccorso, scritto con Gianmarco Manilardi e OMÄR, ha mostrato una personalità matura nonostante qualche imprecisione vocale del frontman Andrea, dovuta all’emozione. La cover successiva di Jimmy Fontana ha generato discussioni sulla modifica della melodia originale.

: Il brano Missione di soccorso, scritto con Gianmarco Manilardi e OMÄR, ha mostrato una personalità matura nonostante qualche imprecisione vocale del frontman Andrea, dovuta all’emozione. La cover successiva di Jimmy Fontana ha generato discussioni sulla modifica della melodia originale. Giacomo Calò : Ha portato sul palco A un passo da, un pezzo firmato da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, segno di una produzione di alto livello.

: Ha portato sul palco A un passo da, un pezzo firmato da dei Negramaro, segno di una produzione di alto livello. Mad-Dog : Il gruppo ha presentato Pericolosa, realizzato insieme al cantautore Naska, confermando la loro identità sonora.

: Il gruppo ha presentato Pericolosa, realizzato insieme al cantautore Naska, confermando la loro identità sonora. Teo Bok: Il suo inedito Believe me, co-firmato da Andres Recio e Luca Pretolesi, ha esaltato le sue qualità di performer internazionale, suscitando però qualche domanda da parte della giuria sull’uso dell’inglese.

Tensioni tra i banchi della giuria e prossimi appuntamenti

Oltre alle esibizioni, la puntata è stata caratterizzata da attriti significativi tra i quattro giudici. I commenti hanno spesso superato il confine della critica costruttiva, trasformandosi in attacchi diretti alla concorrenza. Un esempio lampante è stata la reazione di Paola Iezzi nei confronti delle Le Distanze, percepiti forse come ostacoli al percorso dei suoi Mad-Dog, e la difesa accesa di Irama contro le accuse di strategia mosse dagli altri colleghi.

Con l’uscita di scena di Camilla, il quadro dei finalisti si è chiarito. Alla semifinale, prevista per la settimana successiva, accederanno i Mad-Dog, Alex Fontana, Giacomo Calò, Patrizia, Le Distanze e Teo Bok. La corsa verso la finale del 3 dicembre entra ora nella fase più calda, dove ogni dettaglio artistico e ogni voto del pubblico diventeranno determinanti per il successo finale.