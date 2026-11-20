Nella quinta puntata live di X Factor 2026 i concorrenti hanno portato sul palco i loro brani inediti. Al Tilt il pubblico ha scelto Teo Bok e Camilla ha lasciato il programma.

La quinta puntata live di X Factor 2026, andata in onda giovedì 19 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW, è stata dedicata alla notte degli inediti. Per la prima volta i sette concorrenti rimasti hanno presentato al pubblico un brano scritto da loro, prima di sfidarsi per un posto in semifinale. La conduzione è stata affidata a Giorgia.

La serata si è aperta con l’energia alt-pop del cantautore britannico Artemas, che ha eseguito «If you think I’m pretty» e la hit «I like the way you kiss me». Sul palco è poi salito anche l’ospite Settembre, che ha presentato il nuovo singolo «Lentiggini» nell’X Factor Arena, lo stesso palco su cui era cresciuto nel 2023. Dopo gli ospiti è partita la doppia manche, con inediti e cover.

Gli inediti che hanno convinto la giuria

Patrizia, della squadra di Irama, ha conquistato il pubblico con «Riman», un titolo che gioca sul doppio senso tra «rimani» e «domani». La sua potenza vocale ha colpito anche Francesco Gabbani e Paola Iezzi, che l’hanno vista ripetere la prova con una versione intensa di «Listen» di Beyoncé. Ottima prova anche per Alex Fontana, nella squadra di Jake La Furia. Con «Vivian» ha raccontato una storia d’amore complicata, poi ha chiuso con «Young and Beautiful» di Lana Del Rey.

Il gruppo sardo dei Mad-Dog, nella squadra di Paola Iezzi, è stato promosso con l’inedito «Pericolosa» e con la cover di «Psycho Killer» dei Talking Heads. Più difficile la serata per Le Distanze, team Irama. Il loro inedito «Missione di soccorso» ha emozionato, ma Gabbani e Jake La Furia hanno criticato il cambio di melodia nella cover de «Il mondo» di Jimmy Fontana. Nella squadra di Gabbani, infine, Giacomo Calò ha convinto con «A un passo da», brano scritto da Giuliano Sangiorgi, e con «Lose Control» di Teddy Swims.

Il ballottaggio al Tilt tra Camilla e Teo Bok

Al termine delle due manche il voto del pubblico ha portato all’ultimo confronto Camilla, della squadra di Paola Iezzi, e Teo Bok, della squadra di Gabbani. La cantante, originaria di Rudiano, aveva presentato l’inedito «Solo noi» e la cover di «When We Were Young» di Adele. Nel ballottaggio ha scelto «You Don’t Own Me» di Lesley Gore, mentre Teo Bok ha puntato su «Uptown Funk» di Bruno Mars, dopo aver cantato in precedenza l’inedito «Believe Me» e «Always» dei Bon Jovi.

La giuria si è divisa esattamente a metà. Paola Iezzi e Jake La Furia hanno votato per Camilla, mentre Gabbani e Irama hanno scelto Teo Bok. La decisione è passata così al Tilt, il televoto flash del pubblico, che ha premiato Teo Bok. Camilla ha lasciato il programma tra le lacrime, abbracciata dalla sua giudice. Paola Iezzi aveva usato il suo X Pass per salvarla durante i Bootcamp, e ora resta in gara con i soli Mad-Dog.

I sei semifinalisti e i beauty look della serata

In semifinale, in programma giovedì 26 novembre, passano Mad-Dog, Alex Fontana, Patrizia, Le Distanze, Giacomo Calò e Teo Bok. Camilla ha presentato un brano dal sound più tradizionale, mentre il pubblico sembrava cercare artisti dalla personalità forte e immediatamente riconoscibile, come Alex Fontana e Patrizia.

Anche l’aspetto dei concorrenti ha avuto un ruolo nella serata. Il trucco è stato curato da Kiko Milano, mentre l’hairstyling è affidato ad Alfaparf Milano. Camilla si è presentata con un beehive anni Sessanta e un cat eye marcato. Teo Bok ha scelto un ciuffo biondo cenere in stile boy band dei primi anni Duemila, mentre Le Distanze hanno mantenuto un’estetica goth-punk ispirata ai The Cure. Patrizia ha puntato su onde morbide, rossetto lucido e sopracciglia definite, Alex Fontana sul suo classico slick back e i Mad-Dog su ricci ribelli ed eyeliner. Giacomo Calò ha optato per un look dall’eleganza classica, con barba e baffo ben definiti.