Nel periodo degli esordi da cantautore riesce a trovare il coraggio di avvicinare il grande Fiorello (fratello del grande attore Beppe) in un bar e di fargli ascoltare alcuni dei suoi brani. Dopo aver conquistato un supporter di questo calibro, ed essere più volte ospite del suo programma “Edicola Fiore”, Avincola è ancora più certo di voler dedicare la sua vita alla musica e si concentra sulla scrittura di brani indie/underground: ma chi è il cantautore romano?

Chi è il cantautore indie Avincola

Avincola, nome d’arte per Simone Avincola, è un cantautore classe 1987 originario del quartiere della Garbatella di Roma. Subito dopo aver terminato gli studi decide di dedicarsi alla musica e, poco dopo aver compiuto 20 anni, debutta con il suo primo EP: “Il giullare e altre storie”. composto da una serie di brani scritti da lui.

Dopo il debutto discografico partecipa ad alcuni contest per farsi conoscere nel mondo della musica italiana e vince svariati premi (Premio Stefano Rosso nel 2009 e il Premio Botteghe d’Autore nel 2010 per “Miglior arrangiamento” per esempio).

Nel 2014, pubblica il suo primo vero album “Così canterò tra vent’anni” che ottiene subito un riconoscimento da L’Espresso che lo reputa come uno dei dieci migliori album dell’anno.

Solo un anno dopo pubblica un nuovo album, dal titolo “KM28” e grazie al singolo “Porto fuori il cane” viene selezionato per la sua prima esperienza a Sanremo Giovani. Nel 2020 il brano “Miami a Fregene” ottiene grande successo e porta grandi soddisfazioni al cantautore che riesce finalmente a farsi notare nel campo dei “grandi” della musica italiana.

Le esperienze a Sanremo

Nel 2016 Avincola partecipa per la prima volta a Sanremo Giovani senza ottenere purtroppo i risultati sperati. Ci riprova così nel 2019, dopo aver pubblicato i brani “Tra poco” e “Un rider”; in questa occasione riesce ad arrivare alla finale del format ma purtroppo nemmeno in quell’anno ottiene il pass per il Festival.

Nel 2020, partecipa ad AmaSanremo con il singolo “Goal!” e si piazza tra gli 8 finalisti della trasmissione, ottenendo così un posto all’interno del gruppo “Nuove proposte” per la 71° edizione del Festival di Sanremo. Avincola è quindi pronto a debuttare con i suoi singoli indie nel mondo dei grandi nomi della musica italiana.

