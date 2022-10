Aurora Ramazzotti pronta per Halloween: il look con le codine fa impazzire i fan.

Mancano ancora alcuni giorni ad Halloween, ma Aurora Ramazzotti ha deciso di anticipare un po’ i tempi. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha mostrato ai fan un look con le codine che la fa assomigliare a Mercoledì della Famiglia Addams.

Aurora Ramazzotti pronta per Halloween: il look

Dopo aver reso pubblica la notizia della gravidanza, Aurora Ramazzotti non si nasconde più ed è tornata a mostrarsi sui social a figura intera. Nelle ultime ore, ha condiviso un look perfetto per Halloween. Anche se mancano ancora alcuni giorni al 31 ottobre, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha anticipato un po’ i tempi e ha optato per un perfetto outifit in stile Mercoledì della Famiglia Addams.

Il look di Aurora è so cool

Per andare al The Dome Milano con gli amici, Aurora ha sfoggiato un tubino e un cappotto, entrambi color cammello. Per spezzare un po’, sotto all’abito ha indossato una maglia a collo alto total white. Tra gli accessori, invece, spunta una collana a catena in metallo silver. Per quel che riguarda il trucco, adesso che la gravidanza la rende raggiante come non mai, ha scelto un velo di rossetto e un tocco di blush sulle guance.

Le codine di Aurora fanno tendenza

A rendere glamour il look di Aurora anche l’acconciatura, diversa dal solito. La Ramazzotti ha scelto le codine, simili a quelle di Mercoledì della Famiglia Addams. E’ per questo che lei stessa, facendo ironia, ha scritto: “It’s Halloween already“.