Il risveglio della spiritualità nel make up

Il 2025 si preannuncia come un anno di grande cambiamento nel mondo della bellezza, con il make up che si trasforma in un vero e proprio strumento di espressione personale. Secondo il report annuale di Pinterest, il trend dell’Aura Make Up sta guadagnando terreno, portando con sé una ventata di colori vibranti e un forte richiamo alla spiritualità. Questo nuovo approccio al trucco non solo riflette l’umore di chi lo indossa, ma invita anche a esplorare la propria creatività attraverso tonalità audaci e texture innovative.

Colori e emozioni: il potere del blush

Il blush diventa il vero protagonista di questo trend. La scelta della tonalità non è casuale: ogni colore trasmette vibrazioni diverse. Se desideri esprimere felicità e spensieratezza, opta per sfumature aranciate; per un look più misterioso, il viola è la scelta ideale. Questo focus sul blush non è solo estetico, ma rappresenta un modo per comunicare il proprio stato d’animo al mondo esterno. La tecnica di applicazione è fondamentale: utilizza pennelli morbidi per sfumare i colori e creare un effetto coeso e armonioso.

Occhi che raccontano storie

Gli occhi, come diceva Pirandello, sono lo specchio dell’anima e nel 2025 diventeranno il fulcro dell’Aura Make Up. La tendenza è quella di utilizzare colori accesi, glitter e perlescenze, creando look che raccontano storie uniche. Un buon primer occhi è essenziale per garantire che il trucco rimanga impeccabile per tutto il giorno. Sperimenta con abbinamenti inaspettati, come argento e terracotta, per un effetto sorprendente. Non dimenticare di giocare con le sfumature: un ombretto liquido opalescente può essere il punto di partenza ideale per chi è alle prime armi.

Labbra scintillanti per un tocco finale

Per completare il look, le labbra devono brillare. Scegli gloss perlati e specchianti per un effetto luminoso e vibrante. Definisci le labbra con una matita nude e applica un ombretto opalescente al centro per un tocco di luce. L’illuminante sull’arco di Cupido aggiunge un ulteriore elemento di brillantezza. Infine, un fissante spray con finitura brillante garantirà che il trucco rimanga fresco e luminoso per tutto il giorno.

Il 2025 sarà l’anno in cui il trucco non sarà solo un modo per apparire, ma un mezzo per esprimere chi siamo veramente. Sperimenta con colori e texture, lasciando che il tuo make up racconti la tua storia unica.