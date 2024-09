Sophia Loren compie 90, tanti auguri alla diva del cinema mondiale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di ripercorre la carriera dell’attrice romana.

Sophia Loren compie 90 anni: auguri alla diva del cinema

Il 20 settembre 2024 Sophia Loren ha compiuto 90 anni. L’attrice, nata a Roma il 20 settembre del 1934, ma cresciuta a Pozzuoli, in provincia di Napoli, è una vera e propria icona del cinema italiano ma non solo, essendo conosciuta in tutto il mondo. La Loren ha scelto di spegnere le 90 candeline nella sua città natale, ovvero Roma, assieme ai suoi affetti più cari. Come riporta Adkronos, ecco cosa ha detto l’attrice a proposito della sua città natale: “amo questa città, dove tutto è iniziato. Sono arrivata a Roma con mia madre che avevo 15 anni e ho cominciato a lavorare come comparsa. E’ stata una scelta che ha cambiato il corso della mia vita.” A festeggiare i 90 anni con Sophia Loren, i figli Edoardo e Carlo Ponti, le nuore e i quattro nipoti, oltre ovviamente alla sorella Maria Scicolone con le nipoti. Sono arrivati anche gli auguri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “in occasione del suo compleanno, desidero farle pervenire gli auguri più sentiti, uniti al ringraziamento della Repubblica per la sua straordinaria carriera di interprete cinematografica contrassegnata dall’attribuzione di numerosi e prestigiosissimi riconoscimenti nazionali e internazionali. La sua eleganza, il suo fascino, la sua inimitabile recitazione hanno caratterizzato un gran numero di film italiani e stranieri, che hanno contribuito alla storia migliore del cinema, rendendola immagine della bellezza e dell’arte italiane nel mondo.”

Sophia Loren compie 90 anni: la sua vita in un libro

In tutte le librerie, in occasione del compleanno di Sophia Loren che, come detto, il 20 settembre ha compiuto 90 anni, potete trovare la nuova biografia dell’attrice scritta da Silvana Giacobini, dal titolo “Sophia Loren. Una vita da romanzo“, edizione edita da Baldini + Castoldi. Un libro aggiornato rispetto a quello uscito qualche anno fa, con nuove immagini e nuovi aneddoti sulla vita e sulla carriera di Sofia Scicolone, diventata poi Sophia Loren.

Sophia Loren compie 90 anni: i suoi ruoli più celebri

Sono davvero tanti i film nei quali abbiamo visto Sophia Loren recitare nel corso della sua lunga carriera cinematografica, film che hanno reso la Loren diva indiscussa del nostro cinema. Ricordiamo alcuni di questi film: