La nuova edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via nel mese di ottobre 2022 e nonostante manchi ancora parecchio tempo, cominciano già ad emergere alcune indiscrezioni in merito ai componenti della giuria della nuova stagione e anche in merito ai concorrenti che prenderanno parte allo show di Milly Carlucci.

Arisa potrebbe prendere il posto di un membro della giuria a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Arisa ha trionfato insieme a Vito Coppola nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in quest’occasione ha partecipato come concorrente, ma secondo un’indiscrezione la cantante potrebbe diventare nella nuova edizione dello show di Rai 1, un membro della giuria.

A riportare l’indiscrezione c’ha pensato il settimanale Vero, che ha rivelato che Arisa potrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle.

Al momento si tratta soltanto di supposizioni, in quanto nessuna conferma ufficiale è stata data sulla questione dalla Carlucci, da Arisa o da Selvaggia Lucarelli.

Arisa e Giancarlo Magalli possibili sostituiti della Lucarelli a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Sempre secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, Arisa non sarebbe l’unica artista che potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle, ci sarebbe infatti anche un altro possibile candidato, si tratta di Giancarlo Magalli.

Di recente infatti, Magalli ha partecipato come concorrente a Il Cantante Mascherato e dunque ha collaborato professionalmente con Milly Carlucci.

Le prime informazioni sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle: cosa sappiamo?

Se ancora non si ha alcuna certezza in merito alla partecipazione di Selvaggia Lucarelli alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, si sa già che gli altri storici membri della giuria dello show hanno confermato tutti la loro partecipazione.

Tra i Vip che prenderanno parte alla nuova edizione dello show di Milly Carlucci potrebbero esserci Iva Zanicchi, Marta Flavi, Nancy Brilli e Gabriel Garko.