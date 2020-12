La scuola di Amici di Maria De Filippi, dal 14 novembre 2020, ha riaperto i battenti per la ventesima edizione. Nonostante la pandemia il talent show di Mediaset ha deciso di andare in onda, ovviamente, con le dovute precauzioni. Tra i banchi dedicati ai nuovi allievi troviamo la cantante Arianna Gianfelici.

Chi è? E cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Arianna Gianfelici

Arianna Gianfelici è nata a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, il 6 febbraio del 2001. Molto legata alla madre e alla sorella di 21 anni, Arianna ha perso il padre a causa di un brutto incidente stradale. La giovane è una grande amante di musica e canto, passione che l’ha spesso messa in contrasto proprio con il padre, scettico riguardo alla professione, ma che si è poi ricreduto, ascoltandola durante una sua esibizione.

Arianna non ha frequentato scuole di canto, ma ha studiato da autodidatta. Quella di Amici, quindi, è per lei una vera e propria occasione per imparare quanto più possibile, oltre che per far notare il suo talento.

Arianna ad Amici

A credere fortemente in lei, tra gli insegnanti di canto di questa nuova edizione di Amici, è stato Rudy Zerbi che le ha voluto assegnare un banco. La conduttrice radiofonica Anna Pettinelli non sarebbe stata colpita dalla voce della ragazza, mentre Arisa, cantante e nuovo acquisto della cattedra di Amici, pur dandole il beneficio del dubbio ammettendola nella scuola, ha preferito cedere il posto a Zerbi, in qualità di suo insegnante.

Come tutti gli altri alunni della scuola, anche lei ha il suo cavallo di battaglia. Si tratta della celebre Destinazione Paradiso, di Gianluca Grignani, canzone a cui è molto legata, poiché è quella che il padre le ha sentito cantare quando ha capito quanto la musica e il canto, fossero importanti per la figlia.

Vita sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sembra che la giovane cantante abbia il cuore impegnato. O almeno, questo è ciò che si evince dal suo seguitissimo profilo Instagram che conta più di 25mila follower. Scorrendo i post pubblicati da Arianna si capisce che, nella sua vita, ci sia la presenza di un ragazzo molto speciale.