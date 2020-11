Un’infanzia difficile, che ha segnato inevitabilmente la vita del giovanissimo concorrente di Amici 20: ecco chi è Esa Abrate.

Esa Abrate: chi è?

Esa Abrate è uno degli allievi protagonisti di Amici 20, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nato a Lille, in Francia il 3 agosto 1998, ha avuto una vita non facile, accompagnata da sempre dalla passione per la musica.

I genitori biologici sono di origine africana, ma non si conosce la provenienza precisa. Esa ha perso la madre quando aveva solamente 3 anni e da quel momento ha vissuto con gli zii a Parigi. Successivamente, a 7 anni si è trasferito con il padre biologico a Cuneo, ma la permanenza è durata poco. Il padre infatti lo maltrattava ed Esa è di conseguenza, affidato ai servizi sociali, è stato portato in un istituto.

Advertisements

Il lieto fine è arrivato quando, un anno dopo, Maria Teresa Mozzone e Franco, una coppia di Rivoli, lo hanno adottato, dandogli quella famiglia che non aveva mai avuto

Esa Abrate si è diplomato al liceo musicale Cavour e successivamente al Conservatorio. La sua bravura ha reso possibile che giovanissimo diventasse direttore d’orchestra per la Pequenuas Huellas, l’orchestra internazionale di pace e fratellanza. Una volta raggiunto questo traguardo però ha capito che la sua vera passione era il canto.

Ha quindi abbandonato temporaneamente il lavoro di direttore d’orchestra per dedicarsi alla sua carriera da cantante ed è approdato ad Amici 20.

Già prima di partecipare ad Amici, Esa poteva vantare un buon pubblico, grazie anche alla partecipazione, nel 2019, alla trasmissione televisiva di Rai 3 I nuovi Eroi. Addirittura nel 2016 ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’attestato di Alfiere della Repubblica.

Su Instagram vanta un discreto seguito: sono più di 20 mila i seguaci che lo supportano ogni giorno, un numero sicuramente destinato a crescere ben presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ESA ABRATE (@esa.abrate)

Amici 20

Esa Abrate è ufficialmente un concorrente di Amici 20. Dopo i casting si è aggiudicato un banco nel talent di Canale 5 esibendosi con una canzone scritta da lui. Il brano è molto romantico ed è riuscita a coinvolgere pubblico e professori, in particolar modo Rudy Zerbi, che lo ha voluto fortemente.

Oltre a Esa, gli altri allievi di canto sono Arianna Gianfelici, Luca Marzano, Giovanni Damian, Federica La Rocca, Giulio Musca, Letizia Bertoldi, Leonardo Macchia, Raffaele Renda e Carlo Evandro Ciaccia.

I ballerini invece sono Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile e Riccardo Guarnaccia.

I professori di canto sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa. Gli insegnanti di ballo invece sono la storica Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.