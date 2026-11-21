Due giorni dopo un corso di primo soccorso, una studentessa di 16 anni si trova a praticare la rianimazione cardiopolmonare su un neonato di tre settimane.

Quarantotto ore. Tanto è passato tra la fine di un corso di primo soccorso e il momento in cui Ariana Leonardis, studentessa di 16 anni, si è trovata a ripetere quei gesti sul serio. Sotto le sue mani c’era un neonato di tre settimane che aveva smesso di respirare.

La storia avviene a Tuckerton, piccolo centro sulla costa del New Jersey, nella contea di Ocean. È la sera del 24 ottobre. Il cugino di Ariana, Riley Porter, 15 anni, si trova nel parcheggio di un Wawa, il minimarket della zona. All’improvviso sente delle urla: una giovane coppia stringe il proprio bambino e chiede aiuto.

Il parcheggio e la telefonata al 911

Riley chiama il 911 e spiega all’operatore che il piccolo ha smesso di respirare. I genitori parlano in spagnolo, e lui riesce a capirli grazie a una lezione seguita in classe sette giorni prima. Lo spagnolo, racconterà poi, è la sua materia preferita.

Intanto Ariana si avvicina alla coppia. Le basta una domanda: «serve qualcuno che pratichi la rianimazione cardiopolmonare?». I genitori rispondono di sì. Ariana comincia con le compressioni toraciche, con la delicatezza che un corpo così piccolo richiede. Ricorda di non aver capito subito cosa stesse succedendo: «I didn’t realize what had happened at first». Prima di iniziare, racconta, ha controllato di persona il bambino: «And it wasn’t breathing.»

Dopo circa due minuti il neonato riprende a respirare, con un colpo di tosse e poi con il pianto. Quando arriva l’ambulanza il bimbo è cosciente, e i soccorritori lo portano all’ospedale più vicino. Ariana dice di non aver mai perso la calma: «I was calm and I knew what to do».

Il corso alla Ocean County Vocational Technical School

Ariana frequenta il terzo anno alla Pinelands Regional High School. Le manovre le aveva imparate all’OCVTS, l’Ocean County Vocational Technical School di Brick, in un corso dedicato allo sviluppo umano e alla cura dell’infanzia, guidato dall’insegnante Michelle Keenan. L’insegnante ha elogiato la prontezza con cui l’allieva ha trasformato la teoria in azione, a soli due giorni dall’ultima esercitazione.

Quando Ariana ha raccontato tutto alla mamma, Kirah, l’emozione ha preso il sopravvento. Ariana, in fondo, non sa chi siano i genitori del bambino né come stia ora il piccolo, e non si sono scambiati i nomi nella confusione del momento. Lei dice: «I can hope that they’re doing okay».

Chi frequenta corsi simili sa che la rianimazione neonatale segue regole diverse da quelle dell’adulto. Chissà se, la prossima volta che sentirà un pianto così, un genitore di Tuckerton penserà a quella ragazza di sedici anni con la lezione ancora fresca in testa.