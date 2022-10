Apollinaire Manfredi sarà il nuovo partecipante de Il Collegio 7, il reality show più in voga tra gli adolescenti. Cosa conosciamo del ragazzo?

Apollinaire Manfredi: chi è?

Apollinaire Manfredi è un ragazzo di quindici anni originario della Repubblica Democratica del Congo.

Si fa chiamare Apo. Viene adottato da una coppia di Palagiano che si trova in provincia di Taranto quando aveva solo tre anni. Non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici ma tiene molto a quelli adottivi. Non sa stare fermo neanche seduto al banco perché ha sempre voglia di ballare. Infatti la sua più grande passione è la danza che coltiva fin da piccolissimo. Parteciperà alla settima edizione de Il Collegio che andrà in onda da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2.

Nel programma dovrà seguire delle regole e rinunciare al telefono e alla sua acconciatura non sarà facile. Come andrà a finire?

Apollinaire Manfredi parteciperà a Il Collegio 7

La data di inizio è stata posticipata ma dal 27 settembre sarà possibile assistere alle selezioni degli alunni. Ci sono molte novità che riguardano il programma. Cambieranno alcuni professori e di conseguenza anche le materie. L’ambientazione di quest’anno sarà il 1958 quindi tutto il periodo post Seconda Guerra Mondiale. I ragazzi avranno l’occasione di rivivere i grandi cambiamenti del Paese come il boom economico, l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole e Sanremo. La voce narrante sarà quella di Nino Frassica che racconterà al pubblico tutti gli avvenimenti che accadranno all’interno del Convitto Nazionale Regina madre di Anagni. Siamo già a conoscenza di tutti i nomi degli alunni del Collegio che sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Tutti loro saranno seguiti dai professori e dai sorveglianti. Riusciranno a rispettare le regole?