Secondo rumor diventati sempre più insistenti Antonio Medugno starebbe frequentando un’ex allieva di Amici, Rosa Di Grazia.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso ex gieffino, che ha dichiarato: “Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così.

La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica”.

Rosa Di Grazia e Andrea Piazza: la rottura

La ballerina ha recentemente archiviato la sua liaison con Andrea Piazza, e lui stesso ha svelato la fine della relazione confessando attraverso i social:

“Io non ho preso nessuna decisione.

La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi. Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un’altra vita, quindi vi chiedo di lasciarmi in pace”.

Insomma, la storia tra i due non si sarebbe conclusa nel migliore dei modi e in tanti tra i fan dei social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento sulla questione tutto tace e Rosa Di Grazia continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione.