Annalisa Minetti, affetta da una malattia ereditaria, ha perso completamente la vista. La cantautrice lo ha rivelato in un’intervista.

La cantautrice, atleta paralimpica ed ex modella italiana Annalisa Minetti ha perso completamente la vista. Quando aveva solo 18 anni le è stata diagnosticata la retinite pigmentosa e degenerazione maculare che, poco alla volta, l’avrebbe condotta alla cecità. Nel corso degli anni Annalisa Minetti ha affrontato la malattia con grinta e coraggio, riuscendo a ottenere tanti traguardi importanti nella sua vita. Oggi, a 46 anni, la Minetti ha dichiarato di aver perso completamente la vista, di vedere solo nero. Negli anni precedenti la cantautrice lombarda riusciva a vedere almeno delle ombre, ora invece c’è solo il nero. Queste le parole di Annalisa Minetti rilasciate a “La Verità“: “un pò rosico che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anatomicamente sto peggiorando. Ma neanche me ne accorgo. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quello che posso.” Nel corso dell’intervista la Minetti ha poi delineato il concetto di inclusione: “per me inclusione è uno stile di vita, una cultura e non basta parlare soltanto. Penso che l’attività motoria sia uno strumento efficace per insegnarlo ai giovani. Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie e non per persone. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti. Si divide, non si unisce”.

Annalisa Minetti: la carriera

Annalisa Minetti, nonostante la malattia agli occhi scoperta quando aveva solo 18 anni, è riuscita a ottenere traguardi molto importanti. In primis nella musica, nel 1998 ha infatti trionfato al Festival di Sanremo con il brano “Senza te o con te“, sia nella sezione Giovani che in quella Campioni. Nel 2005 ha partecipato ancora una volta al Festival insieme a Toto Cotugno, arrivando al secondo posto. Tante le canzoni che ricordiamo di Annalisa Minetti, tra cui “La luce in me”, “La prima notte”, “Il cielo dentro me”, “L’amore non cambia”, “Dove il cuore batte” e “Invincibili”.

Annalisa Minetti è stata anche incoronata “Miss Lombardia” e ha poi partecipato a Miss Italia nel 1997 classificandosi settima. Nel 2012 ha conquistato la medaglia di bronzo nei 1.500 metri alle paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo nella categoria ciechi. Lo stesso anno ha conquistato anche la medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera paralimpica, mentre nel 2013 ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica negli 800 metri. Annalisa è stata insignita con medaglie al valore atletico ed è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Annalisa Minetti ha scritto anche dei libri e partecipato a diversi programmi televisivi. Dal 2002 al 2013 è stata sposata con il calciatore Gennaro Esposito, da cui ha avuto Fabio Massimiliano. Dal 2016 è sposata col professore e ricercatore Michele Panzarino, da cui ha avuto Elèna Francesca.