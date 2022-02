Andrew Garfield è uno dei tre volti di Spider-Man, protagonista dei due film “The Amazing Spiderman” diretti da Marc Webb, che appare anche in “Spider-Man: no way home”. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore.

Chi è Andrew Garfield

Andrew Garfield nasce a Los Angeles il 20 agosto del 1983, sotto il segno del Leone. Ha origini britanniche da parte della madre (venuta a mancare poco prima dell’inizio della pandemia a causa di un cancro al pancreas) e statunitensi da parte del padre. Le sue radici affondano in parte nella cultura ebraica per via dei nonni paterni. Garfield ha anche un fratello maggiore, che è medico.

La passione per la recitazione caratterizza la sua vita sin da quando è solo un bambino e lo porta a studiare la materia in diverse scuole per poi diplomarsi, nel 2004, alla Royal Central School of Speech and Drama di Londra.

La carriera nel mondo del cinema

All’età di soli 9 anni appare nella commedia “Bugsy Malone”, ma il vero debutto nel mondo del cinema arriva nel 2007 con “Boy A”, per cui recita nel ruolo di protagonista che gli fa ottenere il BAFTA Tv Award come miglior attore.

Nello stesso anno lo vediamo in “Leoni per agnelli”, accanto a Maryl Streep e Tom Cruise.

Nel 2009 lo vediamo in “Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo”, con Johnny Depp e ottiene anche un ruolo nel film “The Social Network”. Il vero successo per Andrew Garfield arriva però nel 2014, con la sua interpretazione del celebre Uomo Ragno in “The Amazing Spider-Man” e lo rivedremo poi nello stesso ruolo anche in “Spider-Man: no way home”.

Vita privata e curiosità

Sulla sua vita privata, Andrew Garfield si è mostrato sempre molto riservato. Sappiamo però che dal 2008 al 2011 ha avuto una relazione con l’attrice Shannon Woodward e fino al 2015 è stato fidanzato con un’altra attrice: Emma Stone, celebre per la sua interpretazione in “La La Land”, con Ryan Gosling come co-protagonista.

Andrew Garfield è uno dei tre attori che hanno interpretato l’Uomo Ragno fino ad ora, che si sono riuniti in “Spider-Man: no way home”, sequel del film “Spider-Man: far from home” diretto da Jon Watts. Insieme a lui già protagonista dei due film “The Amazing Spiderman” diretti da Marc Webb, ci sono infatti anche “l’ultimo Spider-Man” interpretato da Tom Holland e c’è anche Tobey Maguire della primissima trilogia diretta da Sam Raimi.