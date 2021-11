Andrea Boscherini è un naturalista, divulgatore scientifico e creatore del Museo di Ecologia di Cesena. Nel suo percorso professionale ci sono alcune importanti collaborazioni, tra cui quella con il programma GEO, che va in onda su Rai 3.

Chi è Andrea Boscherini

Andrea Boscherini è nato a Bagno di Romagna. La sua passione per la natura e per i luoghi selvaggi è nata da quando era piccolo ed alimentata grazie alla nonna materna. E’ stato, infatti, grazie a lei che Andrea bambino ha cominciato a muoversi nei boschi e a venire a contatto con gli animali che vivevano in quegli habitat. Dopo il diploma ha frequentato e si è laureato in Scienze e Gestione della Natura all’Università di Bologna.

Dopo anni trascorsi sul campo, tra animali come i cervi, i lupi, i vari anfibi e i rettili, Andrea ha deciso di aprire un canale Youtube che porta il suo nome. Nei video che pubblica parla della fauna che vive in Italia e di tutto quello che riguarda la natura, il territorio e la biodiversità del nostro Paese. Grazie al canale, Andrea ha raggiunto un pubblico molto ampio e variegato, a cui fa conoscere tutto quello che riguarda la vita animale in Italia.

Carriera

Andrea Boscherini inizia a lavorare nel mondo delle Scienze Naturali grazie al Dott. Andrea Gennai, responsabile del servizio di gestione e pianificazione delle risorse del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Dopo il tirocinio universitario, Gennai lo prese sottobraccio iniziando a mostrargli concretamente cosa significasse fare conservazione e gestione della natura, portandolo con lui in ogni sopralluogo e insegnandogli i trucchi del mestiere.

Andrea Gennai ed il Professore Stefano Tommasini gli diedero piena fiducia facendolo partecipare come collaboratore universitario al progetto europeo Life Wolfnet che aveva come obiettivo quello di catturare e monitorare esemplari di lupo. Questo progetto lo tenne impegnato per 5 anni e divenne oggetto della sua tesi triennale. Gennai lo rese inoltre responsabile dei volontari del Parco. La sua passione crescente per l’erpetologia lo portò a creare il primo di quattro volontariati dedicati alla conservazione delle specie maggiormente esposte al rischio estinzione. Questo argomento divenne l’oggetto della tesi di laurea magistrale.

Durante questi cinque anni ha conosciuto Emanuela La Torre, regista di Geo, in onda su Rai 3, con la quale collaborò alla realizzazione di 4 documentari.

Terminata l’esperienza di collaboratore universitario al Parco Nazionale delle Foreste Casentenesi, assieme a Gennai, si spostò al Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Qui iniziò a capire che occorreva sensibilizzare migliaia di persone per evitare futuri disastri ecologici. Nel frattempo è stato ospite per una settimana a Dubai dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum; egli quale aveva uno studio di fattibilità che avesse come scopo quello di piantare una pineta nella sua città.

Nel 2017 la sua carriera lavorativa ebbe una svolta, decise di impiegare tutto se stesso in una nuova sfida: cercare di sensibilizzare non chi possiede già il rispetto verso la natura, ma la popolazione restante. Inizia così la sua carriera da divulgatore, comincia a collaborare con centri di educazione ambientale, organizzando conferenze per enti pubblici e privati e svolgendo seminari universitari all’interno del Corso di Scienze e Gestione della Natura di Bologna.

Andrea Boscherini a Pechino Express

A Pechino Express Andrea Boscherini partecipa con un altro famoso protagonista della divulgazione scientifica online e cioè con lo Youtuber Barbascura X, i due fanno parte della coppia degli “Scienziati“. Pechino Express 2022 condotto da Costantino della Gherardesca sarà più trasmesso sulla RAI, ma sul canale Sky Uno.