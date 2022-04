Andie MacDowell, dopo i numerosi successi del secolo scorso, fa parlare di sè con le serie televisive. Riceve infatti diverse candidature ai Golden Globe per il prodotto Netflix “Maid”, ricordando il suo incredibile talento come attrice. Scopriamo il suo percorso nel mondo dello spettacolo, dagli esordi alla notorietà.

Chi è Andie MacDowell

Andie MacDowell, all’anagrafe Rosalie Anderson McDowell, è un’attrice statunitense nata a Gaffney il 21 aprile 1958. Cresce insieme alle tre sorelle maggiori e i genitori nella Carolina del Sud, avendo come modello materno Pauline Johnston, insegnante di musica e paterno Marion MacDowell, dirigente d’azienda. Il loro matrimonio si rivelano essere però tutto fuorchè un’ispirazione per la giovane, che nel corso della sua infanzia assiste al problema di alcolismo della mamma che porta i due a separarsi.

Il padre si sposa nuovamente quando Andie ha solo otto anni e questa volta sembra trovare un modello più funzionale. Dopo gli anni di scuola dell’obbligo si iscrive alla Winthrop University per essere poi scoperta dalla Wihelmina Models che le offre un contratto come modella a New York. Nel 1978 decide quindi di abbandonare gli studi universitari e intraprendere il suo percorso come esponente dell’agenzia Elite.

L’esordio come modella di Andie MacDowell

Il successo arriva subito perchè Andie diventa volto del brand di cosmetici L’Oréal che offrendole il ruolo di testimonial la rende nota in tutto il mondo. Dopo questo importante traguardo diventa modella per Calvin Klein, ma la sua vita cambia presto direzione.

Nel 1984 viene infatti scelta da Hugh Hudson stesso per il suo film “Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie”. MacDowell interpreta qui il ruolo di Jane, ma rimane delusa poichè il suo accento del sud-est, con influenze britanniche, la porta ad essere doppiata da Glenn Close.

Quest’esperienza la spinge quindi a frequentare un corso di dizione e successivamente torna nel mondo del cinema più attiva che mai. Prende parte a “St. Elmo’s Fire” e “Sesso, bugie e videotape” con cui vince anche una Palma d’oro al Festival di Cannes.

Andie MacDowell tra successi e vita privata

Tra i suoi successi si ricordano film di generi diversi tra cui commedie, come “Green Card – Matrimonio di convenienza”o “Ricomincio da capo”, ma anche film come “America oggi”, decisamente più impegnativi. Recita poi nel film di Diane Keaton “Eroi di tutti i giorni”, ma anche “La dea del successo” a fianco di Sharon Stone.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andie si sposa con Paul Qualley, da cui divorzia nel 1999 dopo la nascita dei loro tre figli. L’attrice si sposa per la seconda volta nel 2001 con il gioielliere Rhett Hartzog, con cui divorzia però tre anni dopo.