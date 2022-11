Tra le diverse coppie che sono nate nella nuova edizione di Amici, vi è certamente quella composta dal cantante Wax e dalla ballerina Claudia, quest’ultima storia è già giunta al capolinea, i due concorrenti del talent infatti si sono lasciati.

Amici 22, Wax e Claudia si sono lasciati: ecco i dettagli

Nell’ultimo daytime di Amici 22, che è andato in onda nel pomeriggio di venerdì 4 novembre 2022, i telespettatori hanno avuto modo di assistere al confronto tra Wax e Claudia, che hanno scelto di intraprendere strade diverse dal punto di vista sentimentale, ponendo di fatto fine alla loro breve relazione.

Il confronto tra Wax e Claudia: ecco cosa si sono detti

Wax e Claudia, secondo quanto andato in onda nel daytime del 4 novembre 2022, hanno avuto modo di confrontarsi sull’andamento della loro relazione e alla fine hanno deciso di chiudere la loro storia.

Tra i due componenti della coppia, Claudia è quella che certamente ha manifestato con chiarezza tutto ciò che non ha funzionato nella relazione con Wax, ecco cosa ha dichiarato nello specifico la ballerina:

“Nel momento in cui non parliamo non abbiamo nessun tipo di niente. È come se non esistessimo l’uno per l’altra”.

Wax ha replicato:

“Io queste cose non le conosco, non so come comportarmi. Per me il mio atteggiamento è naturale. Una cosa di te che mi fa stare bene è quando ti guardo. Te lo giuro. Mi dà tanta calma questa cosa. Non l’avevo mai trovata in nessuna. Se poi le cose non sono andate bene, succede, basta”.

La storia tra Wax e Claudia, se così si può definire, dal momento che si è protratta davvero per una manciata di giorni, si è ormai conclusa e il mondo dei social, in particolare gli utenti di Twitter non hanno potuto far a meno di commentare quanto accaduto.

In particolare, più che commentare, gli utenti di Twitter hanno ironizzato parecchio sulla brevissima durata di questa conoscenza, tanto che alcuni hanno commentato con frasi del tipo: “Wax e Claudia che durano da Natale a Santo Stefano“, “Wax e Claudia sono stati insieme tre giorni e già si lasciano” oppure “Non stavano manco insieme Wax e Claudia e già hanno rotto. ICONICI”.

Non resta che attendere la messa in onda della puntata di domenica 6 novembre 2022 di Amici 22, per scoprire se la fine della relazione tra Wax e Claudia sarà oggetto di discussione anche in studio.