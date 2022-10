Sissi Cesana, cantante della scorsa edizione di Amici, ha parlato della sua storia d’amore con il ballerino Dario e ha svelato con quali allievi è rimasta in contatto.

Amici 21, Sissi racconta come procede la storia con Dario

Sissi Cesana è stata una delle allieve più amate della ventunesima edizione di Amici, grazie al suo straordinario talento.

Durante la sua esperienza si è innamorata del ballerino Dario Schirone e la loro relazione sembra continuare a gonfie vele. “Con Dario va benissimo. Mi fa strano dirlo anche. Io ho sempre avuto storie strane. Quindi ovviamente dopo aver vissuto quelle cose incontrare una persona così limpida, così sincera, per me è stata una sorpresa. Non me lo sarei mai aspettato. È bravissimo, gentilissimo. Lui ti travolge quando ti parla di qualcosa che ti appassiona, è intelligente.

Molto informato su tante cose. Lo ascolto come se stesse insegnandomi qualcosa” ha raccontato Sissi a Dimmi di te, format di Lorella Cuccarini.

“Penso che mi sia innamorata del fatto che fosse molto rispettoso nei miei confronti. Poi che fosse così ricco. Sa tante cose e a me piace ascoltare e imparare sempre. Tante cose mi ha fatto scoprire e io non le conoscevo neanche. Vederlo ballare anche è emozionante, quando viene a casa balla in salotto.

Io dico ‘wow’. È affascinante. È più maturo della sua età. I suoi genitori sono stati carini con me. Gentilissimi. Amo questa cosa perché non ero abituata. Lui prende gli aerei così per farmi le sorprese. Mi lascia a bocca aperta” ha aggiunto la cantante.

Sissi svela con quali allievi è rimasta in contatto

Sissi ha spiegato con quali allievi è rimasta in contatto. “Dario sì, vabbè. Carola per me è troppo… mi fa troppo morire dal ridere. Io la adoro. Quando riusciamo a sentirci ci sentiamo. Vederci ovviamente è un po’ difficile adesso. Lei è molto impegnata e io anche. È molto difficile però ogni volta che la sento mi mette di buonumore. Sempre. Mi fa sempre un sacco ridere. Poi vabbè, Alex. Dopo aver cantato sempre insieme ci mancherebbe. Lui ha un carattere molto strano. Tutto suo. Quindi mmmh… Però io sono tutto il suo opposto quindi ci bilanciamo. Albe, è un altro troppo simpatico” ha spiegato la cantante.

Per quanto riguarda la musica, Sissi ama molto il genere soul e per lei Amy Winhouse è una delle più grandi artiste. Ha spiegato che il suo preferito è Franck Ocean, ma ama molto anche Sisa, Steve Lacy, Tyler, The Creator e Beyonce. Tra i suoi sogni più grandi c’è quello di collaborare con Calcutta, The Supreme, Daniel Caesar e Sisa. Sissi sta continuando la sua carriera alla grande, con grandi successi e l’amore incondizionato del suo pubblico. Ad Amici è riuscita a conquistare i telespettatori con il suo grande talento e con la sua dolcezza e il suo carattere e moltissimi fan continuano a seguirla nelle sue avventure musicali. Probabilmente nel suo futuro ci saranno collaborazioni importanti e tra i vari nomi potrebbero esserci proprio quelli che ha nominato.