Amazon Prime Day: 2021 le offerte casa e cucina

Chi ama fare acquisti online, sicuramente è a conoscenza dell’Amazon Prime Day 2021, un evento della durata di due giorni che permette di approfittare di sconti e promozioni riguardo ogni settore. Vediamo cosa propone per quanto riguarda la casa e la cucina con tantissimi elettrodomestici a disposizione.

Amazon Prime Day

L’evento di shopping atteso da tantissimi è finalmente giunto con una miriade di promozioni, offerte e sconti su qualsiasi articolo appartenente alle categorie più varie e disparate. Amazon Prime Day sono due giorni interamente dedicati allo shopping su questo noto e-commerce. Un evento e una occasione molto ghiotta per fare acquisti potendo risparmiare su tantissimi prodotti.

Per tutta la durata dell’evento, le offerte hanno il prezzo più basso ed è possibile trovare articoli di ogni tipo anche con sconti che sfiorano il 50%. Ovviamente, come dice il nome dell’evento, è riservato esclusivamente agli abbonati al servizio Prime che possono usufruire di importanti vantaggi e sconti. Per chi non ha ancora un abbonamento, basta iscriversi a Prime approfittando del fatto che il primo mese sia gratuito.

In questo modo è possibile, non solo approfittare degli sconti dell’Amazon Prime Day, ma anche di tantissimi altri vantaggi che riguardano le spedizioni gratuite e anche accessi a servizi quali Amazon Video o Amazon Music. Come al solito, le promozioni e le offerte sono tantissime in modo da andare incontro ai bisogni e alle esigenze di ciascun cliente che da sempre è fedele ad Amazon Prime.

Per non farsi sfuggire nessuna offerta, si consiglia di tenere sempre d’occhio il sito di Amazon o scaricare l’app in modo da essere aggiornati. È possibile anche controllare i vari canali Telegram per essere i primi a conoscere le varie offerte e accaparrarsele.

Per chi non vede l’ora di fare acquisti potendo risparmiare su tantissimi prodotti, è bene sapere che Amazon Prime Day comincia a partire dalle 00.00 del 21 giugno per proseguire fino alle 23.59 del 22 del corrente mese. Un evento di shopping online riservato ai clienti Amazon Prime e che riguarda circa 2 milioni di prodotti.

Negli anni passati, questo evento si svolgeva a metà luglio, ad eccezione dell’anno scorso che è stato posticipato a ottobre per via del Covid. Quest’anno l’evento si tiene nei giorni del 21 e del 22 giugno.

Amazon Prime Day 2021: casa e cucina

Per chi sta pensando di comprare una nuova friggitrice ad aria o frullatore, è bene approfittare degli sconti e prezzi al ribasso dell’Amazon Prime Day con diversi vantaggi riservati ai clienti Prime. Cliccando sulle singole foto è possibile visualizzare tutte le offerte del Prime Day. Qui sotto si trova una classifica con le 6 migliori offerte nel settore della casa e della cucina da non lasciarsi sfuggire.

1)Hoover FD22RP011 freedom

Una scopa elettrica e aspirapolvere senza filo, quindi non garantisce nessun ingombro. Inoltre, è portatile per portarlo da una stanza all’altra della casa. Ha una autonomia che dura fino a 25 minuti. Dotata di spazzola mini turbo agli ioni d’argento. Ha un tempo di ricarica di 6 ore e due funzioni in uno. Ottima per eliminare anche i peli degli animali domestici. Ha uno sconto del 40%.

2)Electrolux condizionatore portatile

Un condizionatore portatile che permette di impostare la giusta temperatura in modo da avere momenti di relax e di sollievo dal caldo. Permette di avere una aria fresca quando fa molto caldo. Risparmia in quanto usa pochissima energia. Ha un display digitale e usa un gas sostenibile per ridurre il potenziamento globale. Ha un telecomando a raggi infrarossi e filtro antibatterico. In vendita con il 42% di sconto.

3)Imetec Titanox Eco

Un ferro da stiro a vapore che ha un notevole risparmio energetico. Ha una piastra in acciaio inox e potenza da 200 watt. Un ferro dal vapore regolabile e verticale. L’impugnatura è confortevole e permette di stirare qualsiasi capo. Ha uno sconto del 34%.

4)Bissell 1977N Vac aspirapolvere

Aspira e igienizza lasciando le superfici completamente pulite. Elimina più del 99.9% di germi e batteri. Dotato di comandi elettrici in modo da agevolare le funzioni e rendere più facile le operazioni di pulizia. Molto potente e dotato di contenitore per smaltire qualsiasi detrito. Lo sconto è del 41%.

5)Songmics LYY30M poltrona a dondolo

Una poltrona a dondolo in legno di ottima qualità e con rivestimento in cotone. Molto potente e robusta. Molto confortevole e garantisce una ottima stabilità, oltre che seduta. L’imbottitura è in schiuma ad alta intensità. Permette e garantisce una postura comoda. Molto piacevole al tatto e facile da montare. Si può trovare con lo sconto del 32%.

6)Bosch MS6CM6166

Un frullatore a immersione in acciaio inox dalla massima potenza e con tantissimi accessori. Ha un design di tipo ergonomico e fornisce ottime prestazioni. Ha una impugnatura touch per una presa sicura. Ha 12 livelli di velocità. Dotata di chopper e frusta per preparare vari cibi in casa. Disponibile nel colore nero. Ha uno sconto del 40%.

Oltre alle offerte in questo settore, vi sono anche promozioni di Amazon Prime Day nella moda.