L’attività fisica è importante, non solo per il proprio corpo e stare in forma, ma anche per quanto riguarda l’aspetto psicologico. Proprio per questo l’allenamento in quarantena aiuta a stare bene da ogni punto di vista e migliorarsi, anche se si sta in casa e si vuole modificare le proprie abitudini. Vediamo come cominciare e quali esercizi sono più indicati.

Allenamento in quarantena

In questo periodo in cui l’emergenza pandemica continua, molti soggetti, pur stando bene ed essendo asintomatici, preferiscono, per mantenersi in forma, allenarsi in casa e sfruttare ogni momento libero dal lavoro per buttare giù i chili di troppo che si sono accumulati durante le vacanze natalizie.

L’allenamento in quarantena permette di non rinunciare alle buone abitudini, per cui è possibile allenarsi in casa e tenersi in forma in modo sano. Si tratta di un allenamento per coloro che non vogliono rinunciare a modellare e plasmare il proprio fisico, sebbene vivano un periodo di quarantena. In questo modo riescono ad avere benefici, anche dal punto di vista psicologico dal momento che sono molto più motivati ed energici.

Il periodo di quarantena tende anche ad alterare, non solo l’alimentazione e la dieta, ma anche il ciclo sonno veglia con delle ripercussioni sul benessere psico-fisico, in generale, per cui allenarsi durante questo periodo è sicuramente un comportamento di prevenzione e di tutela, non solo verso gli altri, ma anche nei confronti di sé stessi.

Si tratta di un allenamento base, quindi con esercizi semplici, ma mirati e adatto a chi vuole sfruttare questo periodo di quarantena proprio per cominciare a muoversi e praticare un po’ di attività fisica in modo corretto e salutare al tempo stesso.

Allenamento in quarantena: consigli

Prima di tutto, è bene dire che l’allenamento in quarantena è un po’ diverso dall’attività e dagli esercizi che si svolgono in palestra o nei centri fitness, anche e soprattutto per una questione di spazio e di disponibilità Qui si possono trovare alcuni consigli utili per trasformare la propria casa o un angolo della stanza in una piccola palestra in cui allenarsi.

Per sfruttare nel modo migliore questo periodo di quarantena e quindi allenarsi in casa o nel giardino della propria abitazione, bisogna cominciare a rallentare i ritmi iniziando a capire cosa è possibile fare e cosa è meglio evitare. Si consiglia di prendersi i propri tempi senza strafare o esagerare, ma sempre rispettando i propri bisogni.

Molto importante indossare anche un abbigliamento comodo che permetta di non ostacolare l'esecuzione dei vari esercizi.

Si consiglia di pianificare il proprio allenamento settimanale giorno per giorno con uno schema adatto al proprio fisico e alle varie necessità. Molto importante cominciare sempre con il riscaldamento che aiuta a evitare fratture o strappi muscolari alle articolazioni. Per allenarsi in quarantena si consiglia di alternare i vari esercizi: sia a corpo libero, quindi squat e plank, ma anche attività con l’ausilio di attrezzi come i manubri o le bande elastiche.

