Intervistato dal Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha confessato di essere tornato single. Negli ultimi diciotto anni della sua vita, il conduttore del GF Vip è stato fidanzato con un uomo di nome Paolo Galimberti. Classe 1968, l’uomo è stato senatore, mentre oggi è imprenditore e politico. La loro storia d’amore è stata molto importante, ma il sentimento che li univa si è pian piano consumato, costringendoli all’addio.

Alfonso e Paolo si sono lasciati

Alfonso ha dichiarato:

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”.

Signorini e Galimberti hanno sempre vissuto la loro relazione al riparo da occhi indiscreti, tanto che raramente sono finiti nel mirino della cronaca rosa.

Alfonso Signorini è innamorato

Nonostante la rottura, Alfonso ha ammesso di essere di nuovo innamorato. Il fortunato, per sua stessa ammissione, non appartiene al mondo dello spettacolo. Ha dichiarato:

“Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”.

L’identità del nuovo amore di Signorini è, al momento, top secret. Di certo, non è un personaggio famoso perché “Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito“.