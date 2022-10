Alessia Abruscia: chi è l’allieva del Collegio 7

Alessia Abruscia è la nuova concorrente del programma televisivo Il Collegio 7. Cosa sappiamo sulla ragazza?

Alessia Abruscia: chi è?

Alessia Abrusica ha quattordici anni ed è nata a Crosia, un paese in provincia di Cosenza. Parteciperà alla settima edizione del Collegio e nel video di presentazione possiamo capire già alcuni tratti del suo carattere.

Sostiene di non saper star zitta e che l’ultima parola dev’essere la sua. Dice sempre ‘no comment perché se comment brutto comment’ e significa che se lei dovesse commentare l’altra persona si offenderebbe. Quest’anno è stata bocciata e il suo sogno è quello di diventare un’estetista in quanto è appassionata di ciglia e unghie. I genitori la definiscono tremenda perché fa sempre ciò che vuole. Nonostante questo si augurano che al Collegio 7 lei possa imparare qualche regola.

La giovane dice che i suoi genitori sono troppo vecchio stampo, antichi. Ce la farà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL COLLEGIO (@ilcollegioufficialerai)

Alessia Abruscia farà parte del Collegio 7

Alessia Abruscia è stata selezionata per la nuova edizione del Collegio 7.

La prima puntata andrà in onda su Rai 2 martedì 28 ottobre 2022 alle ore 21:30. La seconda si potrà vedere mercoledì 19 ottobre. L’appuntamento si rinnova poi ogni settimana. Gli episodi sono otto in totale. I ragazzi si dividono in 11 maschi e 9 femmine e la loro età spazia da un minimo di 14 anni a un massimo di 17 anni. L’ambientazione di quest’anno è il 1958, periodo in cui la scuola era obbligatoria fino ai 14 anni ed era suddivisa in due rami: inferiore e complementare. Gli studenti rivivranno questo anno e dovranno riuscire a prendere la licenza media. Le compagne di Alessia saranno: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius. A seguirli ci saranno sempre i professori e i sorveglianti. Per quanto riguarda la voce narrante c’è una novità: è cambiata. Chi sarà? Il narratore sarà Nino Frassica.