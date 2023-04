Alessandro Cannavà: chi è l’attore che interpreta Michele in “Shake”

Alessandro Cannavà è un giovane attore, noto per interpretare Michele nella serie televisiva su RaiPlay “Shake“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Alessandro Cannavà: chi è?

Alessandro Cannavà è nato a Centocelle, Roma, nel 1999 e ha quindi 24 anni. Non si sa molto della sua vita, in quanto il ragazzo è molto riservato e parla poco di sé. Sappiamo che si è laureato al DAMS, indirizzo Performer, presso la Link Campus University di Roma. Alessandro è appassionato di acrobazie, infatti ha praticato ginnastica artistica quando era un adolescente ed è molto legato al quartiere di Centocelle dove è nato e cresciuto.

Alessandro Cannavà: la carriera e “Shake”

Nonostante la giovane età, Alessandro Cannavà ha già preso parte a diverse produzioni televisive molto conosciute, come per esempio “Don Matteo 2″ nel 2006, “Nero a metà 2″ nel 2019 e “Cabala” nel 2021. Per quanto riguarda il cinema, il debutto è avvenuto nel 2015, quando ha recitato nel film per bambini e ragazzi “Banana”, diretto da Andrea Jublin. Dopo di che ha preso parte, nel 2019, anche del cast del film “Io, Leonardo“, con alla regia Jesu Garces Lambert.

Alessandro Cannavà è noto però soprattutto per il ruolo di Michele nella serie televisiva per giovani adulti disponibile in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, “Shake“. La serie, diretta da Giulia Gandini, è suddivisa in 8 puntate e si ispira all’Otello di Shakespeare, ci sono infatti amore, tradimento, gelosia. Il tutto si svolge in un liceo romano di oggi e ogni episodio si apre con una citazione della famosa opera di Shakespeare. Alessandro veste i panni di Michele (il Cassio dell’opera originaria), uno dei migliori amici di Thomas (Otello), nonché compagno di liceo e di squadra. Entrambi infatti praticano il parkour. Queste le parole di Alessandro Cannavà riguardo alla serie televisiva, in un’intervista per il giornale online “RomaToday“:

Sono stato affascinato fin da subito dai temi shakespeariani, così attuali, immortali. L’amore, l’invidia, la gelosia. E’ stato incredibile poter rappresentare Michele. Durante il provino lo avevo reso permaloso, poi Giulia Gandini mi ha detto di avere una “energia Labrador”, avendo questa razza di cane ho capito al volo cosa intendesse e sono entrato con tutto me stesso nel personaggio di Michele. Michele è il Cassio dei giorni nostri, è il migliore amico di Gaia e di Thomas, insieme praticano il parkour. E’ un ragazzo ancora un pò immaturo, che non ha subito grandi traumi come i suoi amici e che cerca di piacere a tutti. Ha una grande paura di non essere apprezzato e di conseguenza fa di tutto per trovare il consenso delle altre persone. Solo che spesso più mostri il bisogno di piacere e più non piaci e Michele si scontrerà proprio con questo. Nel corso della serie avrà modo di crescere.”

Alessandro Cannavà: la vita privata

Come detto in precedenza, non si hanno molto notizie sulla vita privata di Alessandro Cannavà, quindi non si sa se sia single oppure fidanzato. Se volete saperne si più su di lui potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale.