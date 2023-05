Chi è Alessandra Demichelis? La concorrente di Pechino Express 2023

La lunga avventura di Pechino Express 2023 è finalmente giunta al termine. Dopo un’edizione ricca di colpi di scena, sorprese e prove difficoltose, ad aver trionfato nella decima e ultima puntata è stata la coppia degli Italo Americani, composta da Joe Bastianich ed Andrea Belfiore. Tuttavia, ad essere finita al centro dell’attenzione mediatica è stata un’altra concorrente: Alessandra Demichelis. Conosciamola meglio!

Chi è Alessandra Demichelis

Alessandra Demichelis nasce a Torino nel 1989. Ottenuto il diploma, decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Dopo aver superato l’esame di stato per avvocati, inizia a lavorare presso uno studio legale del capoluogo piemontese. Nel 2021 poi, insieme alla sua collega Federica Cau, realizza una pagina intitolata DC Legal Show. Tramite questo canale social condivide con i suoi milioni di follower la tipica vita da avvocato, dagli impegni professionali, alle toghe, fino ad arrivare ai momenti di svago e relax nella vita quotidiana. Una vita però, la sua, coronata prevalentemente da lusso e mondanità. Inoltre, sul suo profilo Instagram non sono mancati scatti audaci.

Una carriera tra critiche e polemiche

Progetto che provoca numerose critiche e polemiche, tanto da essere convocata all’Ordine degli Avvocati. Una serie di dinamiche che, nonostante tutto, le hanno fatto guadagnare più popolarità. Alessandra Demichelis è stata infatti invitata anche a diverse trasmissioni, come da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e nel noto programma radiofonico La Zanzara. Ed è proprio in quest’ultimo che ha deciso di rompere il silenzio.

“Mi dicono che è violazione del decoro professionale, ma quando ho aperto la pagina e mi è stato fatto il primo esposto non c’erano foto di questo tenore, erano naturali foto in costume. L’Ordine dovrebbe tutelare la professione e non impedire una ragazza di 34 anni di esercitare la professione per alcune foto che non sono neanche di nudo, lascio solo spazio all’immaginazione”

“Con la pubblicità negativa che mi è stata fatto da gennaio a oggi, non ci ho rimesso ma sinceramente non ho guadagnato. C’è stata una gogna mediatica nei miei confronti“, ha dichiarato.

Ma secondo l’avvocato torinese, sospesa per 15 mesi dalla professione per decisione del consiglio distrettuale di disciplina, la verità è ben altra. In una recente intervista al Corriere della Sera, infatti, ha aggiunto:

“Se fossi stata brutta, grassa, con la cellulite, non sarebbe successo tutto questo caos. Niente. Non ho commesso nulla di male: per questo quelle foto non le cancello. Scusi, siccome faccio l’avvocato non posso mettere sui social delle foto in costume?”

La vita privata

Anche se nel corso degli ultimi mesi Alessandra Demichelis è stata al centro del gossip, della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Non sappiamo, dunque, se sia fidanzata o single. Grazie alla clamorosa attenzione mediatica, ad oggi è diventata in breve termine un volto celebre dello showbiz: dall’ospitata a Barbara D’Urso, alla partecipazione del reality Pechino Express, fino ad arrivare alle numerose interviste.