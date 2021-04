Akash Kumar non risparmia nessuno e anche se il trash non è il suo forte, sembra che non disdegni l’opportunità di dire la sua contro i suoi ex compagni.

Akash Kumar e il regalo a Elisa Isoardi

Ospite della puntata Il Punto Z di Tommaso Zorzi, il bellissimo modello degli occhi di ghiaccio, ha rivelato quello che è accaduto con i naufraghi prima che iniziasse l’avventura vera e propria e di come stava instaurando rapporti con alcuni colleghi.

Akash si è scagliato contro Elisa Isoardi e Awed che prima dell’esperienza si sono mostrati amici per poi cambiare il loro atteggiamento sull’Isola.

Elisa Isoardi e Awed a Milano sono stati i primi a contattarmi. Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba, alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi

Tommaso Zorzi è rimasto senza parole e poi lo stesso Akash Kumar ha continuato affermando che: