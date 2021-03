Un vero e proprio mistero si aggira attorno al colore degli occhi del modello Akash Kumar, naufrago de L’isola dei Famosi: ecco i dettagli della vicenda.

Akash Kumar: il segreto degli occhi

Da quando Akash Kumar è sbarcato come naufrago de L’Isola dei Famosi, in Italia è scoppiato un vero e proprio caso circa il suo colore di occhi.

Il suo sguardo di ghiaccio, tanto particolare quanto insolito, ha infatti dato vita a una serie di polemiche circa la sua natura.

Se il modello ha ribadito (anche nel corso della sua passata partecipazione a Ballando con le stelle) come il suo colore di occhi sia naturale, c’è chi, invece, come il chirurgo Giacomo Urtis, ha sollevato dubbi al proposito. Secondo Urtis, infatti, il color azzurro ghiaccio sarebbe frutto di un intervento estetico chiamato Brightocular.

A supporto la tesi proposta da Urtis c’è una fotografia che gira in rete di un giovane Akash Kumar con occhi scuri. Quale sarà la verità?

Ma cos’è il Brightocular? Si tratta di un’operazione vietata in Europa, ma diffusa in altre parti del mondo come l’India, che consiste nell’impianto dell’iride.

L’intervento avviene in anestesia locale e non dura più di 15 minuti per occhio. Ovviamente, vista la delicatezza della zona trattata, i rischi sono altissimi.

Le varie identità del modello

Il dubbio circa il colore degli occhi di Akash Kumar non è l’unico mistero che aleggia attorno a lui. In passato, infatti, il giovane modello si è fatto conoscere con altri nomi anche sul piccolo schermo.

Risale al 2014 la partecipazione come tentatore a Temptation Island, programma in cui si faceva chiamare Andrea. Due anni dopo, prendendo parte a Ciao Darwin si è presentato come Pablo. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il modello ha chiarito che il suo vero nome è Akash Kumar e i nominativi usati in precedenza erano stati scelti dal suo agente.

Ma le domande su Kumar non finiscono qui. L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, ha infatti avanzato dubbi circa la sincerità del modello. Secondo la Marzano, infatti, pare che il modello dagli occhi di ghiaccio abbia qualche conto in sospeso con un bel po’ di donne di Verona, città in cui sembra non essere particolarmente amato.