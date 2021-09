Raffaella Fico è una modella e showgirl nota per la sua partecipazione, quando aveva vent’anni, al Grande Fratello nel 2008 e all’Isola dei Famosi. Il 13 settembre, dopo 13 anni, Raffaella Fico rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip per la sesta edizione.

Chi è Raffaella Fico

Raffaella Fico, di origine Napoletana, è nata il 29 gennaio 1988 sotto il segno dell’acquario. Per lungo tempo è stata al centro dei gossip per le sue relazioni sentimentali. La prima nel 2010 con Cristiano Ronaldo, durata qualche mese. Decide di continuare sulla scia dei calciatori, e così conosce e si fidanza l’anno successivo con Mario Balotelli. La loro storia d’amore ha avuto vita breve, concludendosi dopo una serie travagliata di eventi nel 2012.

Avendo i due una figlia di nome Pia nata proprio nel 2012, decidono di rimanere in buoni rapporti.

Dopo Mario, ha una relazione di un anno con Gianluca Tozzi, il figlio Umberto.

Ritorna poi sulle sue orme originarie frequentandosi con il procuratore sportivo Alessandro Moggi, questa volta per ben 2 anni. La relazione si è definitivamente conclusa nel 2019. L’ultima relazione a noi nota di Raffaella risale all’imprenditore Giulio Fratini, conosciuto nell’estate 2020; anche qua però non era amore, dopo diversi mesi di frequentazione la coppia di lascia a inizio 2021.

La carriera di Raffaella e il grande ritorno nella casa del GF

Raffaella sfrutta la sua altezza, 1.76m, e la sua bellezza partecipando ad alcuni concorsi di bellezza in età giovanissima. Nel 2007, diventa Miss Grand Prix e viene così notata per entrare a far parte della casa del Grande Fratello. La casa la fa diventare nota al grande pubblico, diventando un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera da showgirl. Poco dopo fa scalpore per aver “messo all’asta la sua verginità”, mossa pubblicitaria, che lei dichiara, esser stata scelta del suo manager.

Nel 2011 partecipa al reality L’Isola dei Famosi, acquisendo così ancora più visibilità. Mentre nel 2014 tenta la carriera da cantante incidendo il suo primo singolo Rush. A seguire, sempre lo stesso anno, un altro singolo Déjà Vu, poi basta, Raffaella abbandona il canto fino al 2021 dove incide un featuring con Gigi Soriani Mamacita Loca.

Ora tutti attendono il suo grande ritorno nella casa dopo ben 13 anni. Raffaella Fico prenderà parte alla sesta edizione del Grande Fratello insieme a Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, e Tommaso Eletti.