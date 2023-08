A soli 25 anni è morto Angus Cloud, l’attore statunitense celebre per il ruolo di Fezco nella serie televisiva “Euphoria”. Di cosa è morto l’attore?

Addio a Angus Cloud, chi era l’attore di Euphoria: le cause della morte

Lunedì 31 luglio 2023 è stato trovato morto all’età di 25 anni l’attore statunitense Angus Cloud, nella casa di famiglia di Oakland, in California. TMZ ha riportato la telefonata fatta dalla madre di Angus, Lisa Cloud Mclaughlin, al 911 per segnalare la morte del figlio, indicando una possibile overdose come causa dell’arresto cardiaco. Fonti vicine alla famiglia dell’attore dicono che Angus soffrisse di depressione e che aveva gravi pensieri suicidi dopo la morte del padre, Conor Hickey. Queste le parole riportate sul sito di TMZ: “abbiamo appreso che la polizia di Oakland e i vigili del fuoco hanno risposto a una chiamata al 911 fatta intorno alle 11,30 di lunedì dalla madre di Angus Cloud. Ha riferito di una ‘possibile overdose’ e ha detto che Angus non aveva più polso. Alla fine è stato dichiarato morto. Una fonte vicina alla famiglia ci dice che Angus aveva combattuto gravi pensieri suicidi dopo essere tornata dall’Irlanda, dove avevano sepolto suo padre. Ci hanno detto che si trovava con la sua famiglia per tentare di superare questo dolore.” In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Angus Cloud aveva infatti scritto “mi manchi papà”.

La famiglia del giovane attore è affranta dal dolore e chiede rispetto ai fan per questo momento così drammatico. La famiglia di Angus Cloud ha riferito le seguenti parole: “è con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus stava fronteggiando la sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri, per ricordare loro che non sono soli e non dovrebbero combattere in silenzio.”

Angus Cloud, biografia e carriera

L’attore Angus Cloud, scomparso il 31 luglio 2023, è nato a Oakland il 10 luglio del 1998. Prima di diventare un attore di successo, ha trascorso gli anni del liceo costruendo set e luci per le recite scolastiche. Nel 2016 si è diplomato alla School of Production Design presso la Oakland School for the Arts, poi, mentre lavorava in un ristorante di pollo e cialde a New York è stato scoperto dall’agente di casting Eléonore Hendricks. Nonostante non fosse il suo obiettivo quello di diventare un attore, Angus ha colto l’occasione ed è volato a Los Angels dove ha iniziato a recitare nella serie televisiva che lo ha reso famoso, ovvero “Euphoria“, dove interpretava Fez “Fezco O’Neill, uno spacciatore di droga locale a cui la protagonista Rue, interpretata da Zendaya è molto legata. Angus ha recitato anche nella serie televisiva “The Perfect Woman” e nel film “North Hollywood” nel 2021.