Su Instagram è seguita da 1,2 milioni di follower, ha il corpo ricoperto di artistici tattoos e il suo cuore batte forte per un noto calciatore. Lei è Zoe Cristofoli ed è la fidanzata di Theo Hernandez, calciatore difensore del Milan. Che cosa sappiamo della giovane donna? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Zoe Cristofoli: la vita, l’amore, la carriera lavorativa

Zoe Cristofoli è nata a Verona il 7 settembre 1996 sotto il segno della Vergine e attualmente ha 27 anni.

Con il passare degli anni e soprattutto a causa del suo stile definito hardcore, Cristofoli è stata soprannominata “La Tigre di Verona“: tatuaggi e stile eccentrico impossibile da non notare.

È proprio grazie al suo stile e alla sua forte personalità estetica che Zoe Cristofoli è riuscita nel giro di poco tempo a raccogliere una cosa come 1,2 milioni di follower su Instagram. Tale traguardo social le ha permesso di crearsi il suo spazio pubblico, portando avanti anche la passione per la moda. La 27enne ha infatti collaborato con numerosi brand, ha posato in vari servizi fotografici sia in Italia, sia all’estero e ha anche sfilato per vari marchi di moda importanti. Non solo: Zoe Cristofoli ha anche partecipato ad alcuni video musicali come comparsa. È il caso del brano Come se non ci fosse un domani di Omar Pedrini.

Le esperienze all’interno del mondo della moda la aprono a nuove opportunità di lavoro e ha modo di esaudire altri sogni importanti. Zoe Cristofoli è infatti la fondatrice di un brand di abbigliamento, OE (su Instagram @oeconcept), nato a Milano, dove adesso vive.

Accanto alla moda, la giovane veronese ha anche un’altra passione ben visibile: quella dei tatuaggi. Il suo corpo è infatti cosparso da decine e decine di tatuaggi. Sono poche le zone di pelle rimaste intonse e pare che attraverso i tattoos lei riesca a esprimere la sua personalità. Non a caso, per altro, è co-fondatrice di uno studio di tatuaggi e di piercing, l’Ink studio lagrange.

Infine, ma non per importanza, Zoe Cristofoli è una vera appassionata di musica e di sport. Le piace praticare box e molto spesso viene chiamata dalle discoteche in veste di DJ.

27 anni e mille passioni: Zoe Cristofoli ha carisma da vendere.

La vita privata di Zoe Cristofoli: amori presenti e amori passati

Zoe Cristofoli è la fidanzata di Theo Hernandez, noto calciatore del Milan. I due vivono insieme in una villa a Cassano Magnago in provincia di Varese e dal 2022 sono genitori di Theo Junior, il loro primo figlio.

Sul passato sentimentale di Zoe Cristofoli volano nomi molto conosciuti del mondo dello spettacolo. Si tratta di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini & Donne, ma si parla anche di Francesco Bardi, di Luca Danese e infine di Fabrizio Corona. Con quest’ultimo Cristofoli si conosce dal 2018 e ai tempi della loro relazione la giovane ragazza lavorava come modella proprio per il brand di lui, Adalet. Pare però che il loro rapporto amoroso sia durato solo pochi mesi: il motivo? La presunta infedeltà di Corona, ma su questo dettaglio non si hanno conferme.

Ora Zoe Cristofoli vive serena la sua vita insieme a Theo Hernandez e nulla, passato compreso, può rovinare l’amore.