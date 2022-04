Attraverso i social Zoe Cristofoli ha annunciato la nascita del suo primo bambino, il piccolo Theo Junior.

Zoe Cristofoli ha partorito

Con enorme gioia Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno accolto il loro primo figlio, il piccolo Theo Junior. La coppia ha dato il lieto annuncio via social, dove in tanti hanno seguito per mesi gli sviluppi della gravidanza.

“Ti amo figlio”, ha scritto il calciatore nella didascalia a un tenero scatto dove è ritratto mentre tiene in braccio il piccolo Theo Junior.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandes: la storia d’amore

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez fanno coppia fissa dal 2020 e hanno annunciato la gravidanza via social. “Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto… e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore.

Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita. Zoe e Theo, mamma e papà”, aveva scritto la coppia via social.

Prima d’incontrare Theo Hernandez Zoe Cristofoli era balzata agli onori delle cronache per una presunta liaison con l’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Oggi sembra che l’influencer abbia trovato la serenità accanto al terzino del Milan e in tanti si chiedono se i due allargheranno ulteriormente la famiglia in futuro.

Al momento sembra che i due siano già felicissimi per l’arrivo del piccolo Theo Junior, e molto presto la modella e il bebè potranno fare ritorno a casa. In tanti sui social sono in attesa di saperne di più sull’inizio della loro nuova vita a tre.