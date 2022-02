“Io sono il bersaglio numero uno, la mia famiglia è il bersaglio numero due. Potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo”. Nella giornata del 24 febbraio 2022, dopo che l’Ucraina si era svegliata sotto l’attacco dell’esercito russo, il suo presidente Volodymyr Zelensky, vestito in abiti mimetici, faceva il suo discorso per chiedere aiuto alle altre nazioni, mentre si trovava nascosto da qualche parte a Kiev, o Kyiv, come preferisce chiamarla il popolo ucraino.

Il presidente, come ormai sappiamo, ha scelto di rimanere a combattere sul campo contro la Russia, accanto ai propri uomini, alla gente comune e come tanti altri padri di famiglia ucraini ha pensato prima a mettere al sicuro moglie e figli.

Chi è la moglie di Zelensky

Sul web non si trovano molte informazioni sulla moglie del presidente dell’Ucraina. Sappiamo però che si chiama Olena Kyjacko e ha conosciuto Zelensky ai tempi del liceo.

Di professione fa l’architetto e quando Zelensky, in quella che sembra ormai un’altra vita era un attore e un comico di successo, è stata anche autrice di alcuni sei suoi sketch.

Matrimonio e figli

Secondo alcune indiscrezioni pare che Olena stesse con un altro uomo prima di innamorarsi di Zelensky, che ci avrebbe messo ben otto anni per conquistare la donna che poi sarebbe diventata sua moglie.

La Kyjacko e Zelensky comunque si sono sposati nel 2003 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Oleksandra nata nel 2004 e Kirilo, nato invece nel 2013.