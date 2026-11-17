Dopo anni di speculazioni, il settimo James Bond ha un volto: Robert Pattinson, ex vampiro di Twilight e Batman sul grande schermo.

Dopo anni di indiscrezioni e ipotesi, l’identità del prossimo James Bond è finalmente ufficiale. L’attore Robert Pattinson, quarantenne britannico, sarà il settimo 007 della saga ispirata ai romanzi di Ian Fleming, e il primo prodotto dall’era Amazon MGM Studios. Il ruolo era rimasto vacante dall’addio di Daniel Craig, che nel 2021 aveva concluso il suo percorso con No Time to Die.

La scelta arriva dopo una lunga selezione. Tra i candidati figuravano Idris Elba, Tom Hardy, Tom Holland, Jacob Elordi, Jack Lowden, Josh O’Connor e Callum Turner. Pattinson ha ottenuto il ruolo, presentato con una prima immagine in completo scuro e papillon, il tratto distintivo dell’agente.

Una carriera costruita lontano dagli idoli adolescenti

Pattinson è diventato famoso con Harry Potter e il Calice di Fuoco e con la saga di Twilight, dove interpretava Edward Cullen. Da allora ha scelto con cura i progetti, lavorando con registi come David Cronenberg in Cosmopolis, James Gray in The Lost City of Z, Claire Denis in High Life, Robert Eggers in The Lighthouse e Christopher Nolan in Tenet. Ha interpretato anche Batman e Antinoo nell’Odissea.

Nel 2026 ha accumulato titoli come The Drama, The Odyssey e Primetime. Il prossimo film, Dune: Part Three, è diretto da Denis Villeneuve, regista anche del nuovo capitolo di Bond, che non ha ancora un titolo ufficiale. Il film sarà scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders.

Una scelta prudente per Amazon

Secondo chi ha commentato il casting, la decisione è al tempo stesso brillante e poco rischiosa. Pattinson è già una star con un forte richiamo al botteghino, mentre per Bond il ruolo ha spesso lanciato l’attore, non il contrario. Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan erano noti soprattutto per altro al momento della scelta, e Daniel Craig è stato consacrato da Casino Royale.

Il franchise cambia gestione: è il primo film dopo che Amazon ha rilevato la saga dalla famiglia Broccoli, che l’aveva guidata per oltre sessant’anni. La produzione punta a un risultato commerciale solido, e il ritorno al cinema è atteso con grandi aspettative. Non tutti sono convinti: alcuni fan contestano che un attore con un ruolo da Batman possa interpretare anche 007.