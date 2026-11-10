Torino ospita Good People di Manchevski e celebra Pamela Anderson con la Stella della Mole, tra premier e 120 film in gara.

Il Torino Film Festival 2026 si svolgerà dal 24 novembre al 2 dicembre, offrendo una programmazione ricca di anteprime, retrospettive e premi internazionali. Il direttore artistico Giulio Base ha voluto coniugare la tradizione di cinema d’autore con una maggiore apertura verso le star del grande schermo, creando un evento che punta a valorizzare sia l’impronta cinefila sia la dimensione di spettacolo. Con oltre 120 opere presentate, il festival promette di essere una vetrina importante per registi emergenti e per personalized guest della scena cinematografica globale.

Tra le novità più attese, il film Good People del regista macedone Milcho Manchevski, della durata di 86 minuti, arriva direttamente da Kočani. Il racconto nasce dall’incendio del locale abusivo Puls, avvenuto il 16 marzo 2025, che ha causato la morte di 63 persone. Un mese dopo, Manchevski è tornato in città per raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti, trasformandole in una narrazione che indaga il trauma collettivo e la resilienza umana. Il trailer, fornito dall’ufficio stampa del festival, già anticipa una pellicola cruda e coinvolgente.

Good People di Milcho Manchevski: dal dramma di Kočani alla sala cinematografica

La proiezione ufficiale di Good People avverrà il 25 novembre alle 21:30 nella sala Massimo 2, con la presenza di Milcho Manchevski per presentare il film e rispondere alle domande del pubblico. Una seconda sessione è prevista per il giorno successivo, il 26 novembre alle ore 15:00, sempre nella stessa sala. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale del Torino Film Festival e alle casse di Massimo e Romano. L’opera, inserita nella sezione Zibaldone, arricchisce la programmazione con una prospettiva internazionale e un forte impatto emotivo, confermando la capacità del festival di ospitare lavori che affrontano tematiche attuali e complesse.

Pamela Anderson e la Stella della Mole: un riconoscimento internazionale

Tra gli ospiti d’eccezione, Pamela anderson riceverà la Stella della Mole, premio riservato a figure di spicco del cinema mondiale che hanno lasciato un segno indelebile nella settima arte. L’attrice, nota per il ruolo iconico in Baywatch, è tornata alla ribalta grazie a The Last Showgirl, diretto da Gia Coppola, che le ha valso una candidatura al Golden Globe come migliore attrice protagonista. Successivamente, ha recitato accanto a Liam Neeson in The Naked Gun (Paramount) e ha partecipato a progetti di Karim Aïnouz, Kornél Mundruczó e Sally Potter, dimostrando una versatilità rara nella sua carriera.

Il ruolo di Anderson al festival e il programma di premi

Durante la cerimonia, Anderson presenterà The Last Showgirl in anteprima mondiale, raccontando la storia di Shirley, una ballerina di Las Vegas alle prese con la chiusura della sua carriera e la ricostruzione dei legami familiari. La consegna della Stella della Mole avverrà in un contesto ricco di altri grandi nomi, come Luc Besson, Margarethe von Trotta, John Travolta e Isabelle Huppert, tutti insigniti della medaglia per i loro contributi al cinema. La presenza di questi artisti sottolinea l’impegno del festival nel celebrare il cinema d’autore e la creatività internazionale.

Programma completo: 120 film, Valerio Mastandrea e retrospettiva Marilyn Monroe

Il Torino Film Festival 2026 non si limita ai premi al palcoscenico: la manifestazione offre anche una retrospettiva dedicata a Marilyn Monroe, in occasione del centenario della sua nascita, e una selezione di 120 pellicole in concorso. Tra i film italiani, spicca Il primo giorno di vita di Leonardo Revelli, con Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi e Francesco Geghi, oltre a L’ora più bella di Ernesto Maria Censori. A livello internazionale, saranno proiettati titoli come Butterfly (Norvegia) e Thirteen in Gaza, che raccontano storie intense e diverse culture. La giuria, guidata da Francesca Archibugi, Stefania Casini e Chiara Francini, è composta interamente da donne, confermando l’impegno del festival verso la parità di genere nella selezione e valutazione delle opere.