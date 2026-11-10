Domani sera Dancing with the Stars presenta la Grammy Night, nuovi balli e tre dance‑off con punti bonus, mentre gli spettatori reagiscono alle coppie scelte.

La settima stagione di Dancing with the Stars si prepara a chiudere il percorso tematico con la tanto attesa Grammy Night. Dopo aver spostato la puntata di lunedì a causa della copertura elettorale, lo show ritorna al suo ritmo consueto di martedì, garantendo così una programmazione stabile per il resto della competizione.

Il prossimo appuntamento è fissato per 10 novembre alle 20:00 ET, in diretta su Disney+ e ABC. Questa data segnerà l’ultima serata a tema prima dei semifinali e della finale, e porterà un carico extra di tensione grazie ai dance-off che assegneranno punti bonus ai vincitori.

Programma della serata Grammy Night

Ogni coppia dovrà esibirsi con un ballo inedito, scelto per onorare i brani vincitori di un Grammy. Amber Glenn e Pasha Pashkov apriranno la serata con un paso doble al ritmo di “Bring Me to Life” degli Evanescence. Connor Wood e Rylee Arnold seguiranno con un intenso tango argentino su “SexyBack” di Justin Timberlake.

Ezra Frech e Daniella Karagach affronteranno anch’essi un tango argentino, questa volta su “Crazy in Love (Remix)” di Beyoncé. Harry Shum Jr. e Jenna Johnson proporranno una vivace salsa al suono di “Die With a Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, mentre Jenna Dewan e Val Chmerkovskiy sceglieranno il jazz per “All for You” di Janet Jackson.

Maura Higgins e Mark Ballas porteranno un tango argentino al beat di “Thong Song” di Sisqó, e infine Tatyana Ali con Jan Ravnik balleranno un tango su “Boom Boom Pow” dei Black Eyed Peas.

I confronti dei dance-off e le reazioni dei fan

Coppie in gara nei tre scontri

Il format dei dance-off prevede che le coppie si confrontino testa a testa nello stesso stile musicale. Il primo scontro vede Amber Glenn & Pasha Pashkov contro Ezra Frech & Daniella Karagach, entrambi impegnati in una rumba su “The Boy Is Mine”, interpretata dal vivo da Brandy e Monica.

Nel secondo confronto, Jenna Dewan & Val Chmerkovskiy si opposeranno a Tatyana Ali & Jan Ravnik, ballando un cha-cha al suono di “The Middle”, eseguito da Maren Morris. L’ultimo duello metterà di fronte Connor Wood & Rylee Arnold a Maura Higgins & Mark Ballas, anch’essi con un cha-cha su “All I Wanna Do” di Sheryl Crow.

Un’ulteriore variante riguarda Harry Shum Jr. e Jenna Johnson, i quali hanno guadagnato immunità grazie al punteggio più alto della scorsa puntata; di conseguenza, il loro risultato riceverà automaticamente un extra di punti bonus senza dover affrontare alcun confronto.

Fervore dei fan e polemica sui sorteggi

Non sono mancate le lamentele sui match-up: molti sostenitori di Tatyana Ali hanno espresso irritazione per il fatto di dover fronteggiare Jenna Dewan, che porta con sé un background di danza più solido e un punteggio medio più alto. Su X, gli utenti hanno scritto: “stanno spingendo Tatyana fuori, è ovvio” e hanno chiesto che la coppia di Dewan fosse accoppiata con concorrenti più in linea.

Altri commentatori hanno proposto alternative di accoppiamento, suggerendo ad esempio “Amber versus Jenna” o “Connor contro Tatyana”, ritenendo che una scelta più equilibrata avrebbe evitato l’apparente svantaggio per i concorrenti meno esperti. Tuttavia, la produzione ha puntualizzato che le accoppiature dei dance-off sono state decise dai produttori, a differenza delle sfide di squadra della puntata precedente, dove i capitanati sono stati affidati ai concorrenti stessi.

Al termine della serata, un altro paio di concorrenti verrà eliminato, riducendo il campo a sei coppie per i semifinali del 17 novembre. La tensione è alta, i punti extra possono fare la differenza, e i fan continueranno a scuotere le piattaforme social in attesa del risultato finale.