Con un prodotto in grado di battere su certi fronti il grande Walt Disney, William Hanna ha dimostrato di aver avuto l’idea vincente durante la sua vita lavorativa.

Chi era William Hanna

William Hanna (Melrose, 14 luglio 1910 – Los Angeles, 22 marzo 2001) è stato un regista e produttore televisivo statunitense.

Con una carriera non prettamente specializzata nel settore entra a far parte del mondo dei fumetti quando conosce Joseph Roland Barbera che lavora nella Metro Goldwyn Mayer come soggettista e animatore.

I due iniziando a lavorare insieme arrivando a produrre oltre 200 cortometraggi di una dei cartoni più amati di tutta la storia: Tom & Jerry. Con Jospeh impegnato nella realizzazione più grafica e di storytelling William ha libero spazio per la regia. Il sodalizio tra i due si dimostra vincente al punto che decidono di fondare la loro casa di produzione.

La creazione della Hanna-Barbera Production

Nel 1957, quando la MGM chiude il settore dedicato ai cartoni, decidono di fondare una casa di produzione a Hollywood che porta i loro nomi.

Iniziano con un piccolo studio che negli anni diventa sempre più grande fino a vantare oltre 800 dipendenti e 4500 contratti per il merchandising legato ai loro personaggi.

Nonostante il grande successo andando verso gli anni ottanta la casa viene assorbita dal gruppo Taft Entertainment. A parte la conclusione indesiderata del percorso i due possono vantare la creazione, oltre che del già nominato Tom & Jerry anche dei lungometraggi di “Scooby-Doo”, un altro progetto amato dai giovani.

La storia di Tom & Jerry e i Premi Oscar

Tom & Jerry è indubbiamente il progetto cinematografico di maggiore successo realizzato dalla coppia. Nato nel 1940 racconta la storia di un gatto e un topo e delle loro avventure. Nella sua semplicità si è mostrato un prodotto vincente che ha fatto vincere ad Hanna e Barbera numerosi premi.

Il cartone ottiene infatti ben 7 Premi Oscar nella categoria miglior cortometraggio d’animazione arrivando a pareggiare “Sinfonie allegre” il progetto Disney che era riuscito ad ottenere tale successo. Con questa serie riescono inoltre a battere i Looney Tunes nel record di incassi per questo settore.

LEGGI ANCHE: Chi era Angela Giussani: storia della creatrice di Diabolik