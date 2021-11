È stato finalmente svelato il cast di LOL – Chi ride è fuori, lo show distribuito da Amazon Prime Video in cui chi ride viene eliminato. Tra questi anche Virginia Raffaele.

Chi è Virginia Raffaele

Virginia Raffaele nasce a Roma il 27 settembre del 1980 ed è del segno della Bilancia.

Nasce da una famiglia circense di origini calabresi ed abruzzesi. La Raffaele è infatti cresciuta al luna park dell’Eur, a Roma, fondato negli anni ’50 dai suoi nonni.

Lo spiccato lato artistico di Virginia è evidente sin dai primi anni dell’infanzia. Infatti arriva a diplomarsi all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale nel 1999 e studia danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza. Le sue radici inoltre, si sono rivelate molto utili per realizzare uno dei suoi sogni.

Non tutti infatti sanno che per pagarsi gli studi di recitazione, Virginia Raffaele ha lavorato anche come stuntwoman.

Gli esordi

Nel 2001 Virginia fa parte di un trio comico, insieme a Danilo De Santis e Francesca Milani con cui vince alcuni festival.

Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo partendo dal teatro, per poi approdare a Rai 2 nel programma tv Bla Bla Bla e in radio per SeiUnoZero per Radio 2 e Pelo e contropelo per Radio Kiss Kiss. Partecipa anche a numerose fiction e sempre su Rai 2 la vediamo nel ruolo di inviata per Quelli che il calcio, condotto da Simona Ventura.

Il suo vero esordio come comica però, risale al 2009, quando entra nel cast di Mai dire Grande Fratello Show come interprete di diverse parodie dei concorrenti del reality, come quella di Cristina Del Basso, ma anche di alcune cantanti italiane come le parodie di Malika Ayane e Giusi Ferreri. Nello stesso anno fino al 2010 la vediamo interpretare Annamaria Chiacchiera, la presentatrice meccanica del programma Victor Victoria, condotto da Victoria Cabello su LA7.

Il successo

Seguono poi diversi programmi in cui Virginia Raffaele si esibisce con le sue indubbie doti da imitatrice, fino ad arrivare al successo vero e proprio avvenuto nel 2012, quando prende parte alle finali di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, in qualità di ospite e dove si esibisce nelle imitazioni di Belén Rodriguez e Ornella Vanoni.

Il 13 febbraio 2015 è ospite al Festival di Sanremo, allora condotto da Carlo Conti. Durante la serata la comica primine l’imitazione di Ornella Vanoni e lo sketch del centralino telefonico del televoto. Mentre a partire dall’11 aprile dello stesso anno diventa ospite fisso alla fase serale della trasmissione di Amici e neanche in questa occasione mancano le sue esilaranti parodie. Imitazioni che sebbene divertenti ed apprezzate soprattutto dai telespettatori, hanno infastidito non poco le dirette interessate, tra cui proprio Belen, la Vanoni, Sandra Milo e la Minetti. Critiche che non hanno di certo fermato il lavoro dell’artista, che tra le innumerevoli imitazioni può annoverare anche quella della compianta Carla Fracci e quella di Sabrina Ferilli.

Vita privata

Virginia Raffaele ha avuto una relazione con l’attore Ubaldo Pantani, durata cinque anni. Una storia d’amore che sembra averla segnata profondamente. Ad un’intervista per Vanity Fair infatti, la Raffaele ha confessato di sentire la mancanza della figlia di Pantani che l’attore ha avuto da una precedente relazione. Al momento comunque, Virginia Raffaele sembra essere single e concentrata esclusivamente sulla sua carriera.