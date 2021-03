Nella vita ha provato di tutto. L’abbiamo vista al cinema, in televisione, in radio e addirittura negli spot televisivi. Victoria Cabello è una grande professionista che ha dimostrato di essere in grado di portare a termine con grande talento ogni progetto.

Chi è Victoria Cabello

Victoria Ellen Cabello (Londra, 12 marzo 1975), è una conduttrice televisiva e attrice italiana. Con madre inglese e padre italiano, nasce nel Regno Unito ottenendo anche la cittadinanza inglese. Cresce però in un piccolo comune della provincia di Como insieme ai genitori e la sorella minore.

Decide di trasferirsi a Milano per coronare il suo sogno di studiare recitazione così, dopo il diploma, inizia i corsi con il maestro Kuniaki Ida nella Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”. Debutta nel cinema a fianco di Jerry Calà nel film “Ragazzi della notte” intraprendendo poi un percorso che la vede protagonista del piccolo schermo.

I primi progetti nel mondo della televisione

Dopo l’esordio viene scelta nel 1996 per condurre il programma “Hit Hit”, in onda su TMC 2/Videomusic e successivamente il programma divulgativo “Orascienza” in onda sulle emittenti svizzere.

Il primo grande progetto che inizia a darle un po’ di visibilità è con MTV che la assume come Veejay. Qui conduce programmi come “MTV Select” o “Hitlist Italia” in onda tra il 1997 e il 1998, da Londra il primo e in Italia il secondo.

Successivamente conduce per quattro anni consecutivi i programmi “Cinematic” e “Week in Rock” dove ha la possibilità di incontrare numerosi esponenti del mondo della musica e del cinema. Portavoce fedele di MTV si guadagna la conduzione di numerosi progetti importanti come gli MTV Europe Music Awards o gli MTV Video Music Awards da New York. Nel corso di questi anni la sua voce accompagna anche gli ascoltatori di Radio Deejay attraverso il programma “Victoria’s Secrets”.

Il grande successo e l’assenza improvvisa

I fan di MTV sono ormai affezionati alla sua figura, ma raggiunge il massimo del suo successo negli anni 2000 quando diventa inviata de “Le Iene” per cinque anni consecutivi, vantando interviste a personaggi come Woody Allen e George Clooney. Dopo il progetto con Italia torna a MTV Italia con la conduzione del talk show “Very Victoria” che sull’orma dei format americani intervista ospiti creando un clima amichevole e scherzoso.

Oltre alla partecipazione sporadica a progetti cinematografici come “Il cosmo sul comò” a fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo e a numerosi spot televisivi, ottiene un nuovo programma a suo nome. Nel 2009 infatti inizia a condurre il talk show “Victor Victoria – Niente è come sembra” che, una volta conclusosi, la porta per qualche anno a Rai 2 con “Quelli che il calcio” succedendo Simona Ventura.

Per diversi anni sparisce poi dagli schermi televisivi. Infatti, dopo la partecipazione a X Factor come giudice nel 2014, è assente dagli schermi senza dare spiegazioni. Si scopre solo successivamente che la sua assenza fino al 2017 è stata dovuta dall’arrivo di una malattia batterica.