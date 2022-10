Vincenzo De Lucia: carriera e vita privata dell’imitatore

Vincenzo De Lucia è un famoso attore e imitatore, conosciuto per la sua partecipazione a Stasera Tutto è possibile. Tra i suoi cavalli di battaglia personaggi come Mara Venier, Ornella Vanoni e Maria De Filippi.

Vincenzo De Lucia: chi è?

Il suo debutto è stato a Made in Sud, dove ha portato in scena l’imitazione di Maria De Filippi. Quando è salito per la prima volta sul palco con un completo nero e il braccio sinistro sotto quello destro che teneva il microfono, qualche spettatore distratto avrebbe realmente potuto scambiarlo per la famosa conduttrice. Invece era Vincenzo De Lucia, tra gli imitatori più bravi del momento, specializzato nei personaggi femminili. Lui stesso, in un’intervista a Fanpage, aveva spiegato che provare a somigliare ad una donna è una vera e propria sfida per lui.

Vincenzo De Lucia: la sua carriera

Vincenzo De Lucia è nato a Napoli nel 1987 e ha fatto una lunga gavetta prima di ottenere il successo attuale. Ha lavorato molto in teatro, come attore, sceneggiatore, regista e aiuto-regista. Si è specializzato nelle parodie dei personaggi femminili e nel 2009 ha vinto il Premio Alghiero Noschese, massimo riconoscimento nazionale per un imitatore.

I suoi cavalli di battaglia, oltre a Maria De Filippi, sono Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Barbara D’Urso, Mara Venier, Milena Gabanelli, Franca Leosini e Maria Nazionale. Nel 2010 è entrato nel cast di “Marialuna… una vita tutta in salita” in onda sulla Rai per la trasmissione “Palcoscenico”. L’opera musicale, diretta dal maestro Pino De Maio, racconta le storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida, con loro stessi come attori. Nel 2013 ha partecipato a “Komikamente”, show comico condotto da Michele Caputo, e un anno dopo è entrato nella compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli, storica compagnia napoletana. La popolarità lontano dalla sua città natale arriva con lo spettacolo “Zia Mara Celebration”, dedicato interamente a Mara Venier, diventando anche il female impersonator ufficiale del Gay Village, sotto la direzione artistica di Vladimir Luxuria, dal 2015 al 2018. Il vero e proprio debutto in televisione arriva con Made in Sud, nel 2020. Nello stesso anno, e in quello successivo, è stato ospite fisso a Domenica In.

Vincenzo De Lucia: le imitazioni

