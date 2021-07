Il 30 giugno 2021 il celebre Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, ha aperto i battenti per ospitare la decima edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia, che ormai si può definire “padrone di casa”, e nato da una costola del daiting game Uomini&Donne, dove invece alla conduzione troviamo la regina di Canale 5, Maria De Filippi.

Come ogni anno, sono sei le coppie che hanno deciso di partecipare per capire fin dove può spingersi il loro amore, e 12 i single pronti a farle cadere in tentazione. Tra questi c’è anche Vincenza Botti. Scopriamo di più su chi è la tentatrice.

Chi è Vincenza Botti

Si hanno poche informazioni sul passato e sulla vita di Vincenza Botti prima di Temptation Island, se non che nasce il 3 luglio 1995 a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Il padre è italiano, la madre invece ha origini venezuelane. Fa parte di una famiglia molto numerosa, oltre a lei e ai genitori infatti è composta da altre quattro sorelle a cui pare essere molto legata. Da adolescente Vincenza Botti si diploma in ragioneria al liceo della sua città natale e poco dopo inizia a lavorare nell’attività commerciale paterna.

Contemporaneamente porta avanti la sua grande passione per la danza, disciplina che ha studiato per 15 anni e che ha anche insegnato.

Tra le sue specialità ci sono la danza classica, quella moderna e il flamenco.

Chi è Vincenza Botti: gli esordi

Sembra che il sogno di Vincenza Botti sia sempre stato quello di sfondare nel mondo dello spettacolo, per questo negli anni ha collezionato una serie di partecipazioni a concorsi di bellezza anche molto conosciuti. Conquista infatti le fasce di Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per poi aggiudicarsi il terzo posto del podio di Miss Italia, per la categoria curvy. Fino ad arrivare tra le finaliste di Miss Universo Italia.

Vincenza Botti è apparsa anche in alcuni film e fiction. Nel 2016 la vediamo recitare per il cinepanettone “Natale al Sud”, con i gi attori Massimo Boldi, Biagio Izzo e Awed, youtuber e vincitore dell’Isola dei Famosi 2021. Nel 2020 invece appare in “Vivi e lascia vivere”, fiction trasmessa sulla rete ammiraglia della Rai per cui interpreta proprio una ballerina. Vincenza Botti è stata anche nel corpo di ballo di alcuni programmi tra cui il celebre Ciao Darwin, condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Chi è Vincenza Botti: da Uomini&Donne a Temptation Island

Molte tentatrici e tentatori arrivano a Temptation Island da semi sconosciuti, altri invece, come appunto Vincenza Botti, partecipano prima a Uomini&Donne in qualità di corteggiatori e corteggiatrici. La ragazza infatti, seppur per poche puntate, ha tentato di conquistare il cuore del bel dj Andrea Damante, allora tronista del programma, che alla fine scelse, tra tutte, l’influencer Giulia De Lellis.

Resta da chiedersi se a Temptation Island Vincenza riuscirà nell’intento di portare scompiglio tra le coppie e, magari chissà, trovare l’amore.